E o Oasis, volta ou não volta? Bonehead, ex-guitarrista da banda e amigo pessoal dos irmãos Gallagher, disse à revista britânica NME que Liam toparia reunir o grupo “amanhã”. O empecilho seria Noel.

“Tenho certeza de que Liam faria isso em um pulo. Mas você tem que ouvir Noel. Ele não está a fim, e por que estaria? Ele está voando ao redor do mundo, não?”, afirmou Paul Arthurs “Bonehead”, que tocou com o Oasis até 1999.

Segundo o ex-integrante, Noel não está precisando do dinheiro que uma possível volta da banda traria. “Ele está bem. É como disse outro dia: ‘Maior banda do mundo? Já estive lá, fiz isso'”.

No mês passado, o irmão de Liam reafirmou que o Oasis não voltaria “nem por todas as crianças famintas do mundo”, desmentindo boatos de que o conjunto poderia fazer shows em 2015. “Éramos uma das cinco maiores bandas do mundo. A maior coisa a sair da Inglaterra nos últimos 35 anos”, declarou. “Por que voltaríamos? Para os fãs? Ninguém nunca deu a mínima para fãs na banda. Já era.”

Será? Aguardemos os próximos capítulos.