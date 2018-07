Quanto vale a volta do Oasis? Para Liam Gallagher, muito. O ex-vocalista do grupo declarou à revista britânica Q que não está brincando quando diz que a banda se separou. Ele se mostrou irritado com as especulações de que o conjunto decretou seu fim apenas para fazer uma já muito aguardada reunião. “Vai acontecer quando tiver que acontecer, mas não é um jogo. Não estou cobrando um milhão. Poderia voltar por 30 milhões de libras”, afirmou.

Atualmente, a banda de Liam, o Beady Eye, prepara um novo álbum (Be), com lançamento marcado para junho. A primeira empreitada do grupo (Different Gear, Still Speeding) foi bem nas paradas britânicas, mas ficou longe de atingir o sucesso do Oasis. Noel também deve lançar novidades com o The High Flying Birds em breve, depois de um elogiado álbum de estreia e uma turnê mundial.

Na entrevista, Liam também disse que não vai morrer de “overdose ou pelo hábito de beber”. “Vou morrer de viver, respirar e estar numa banda. Vou morrer de me preocupar muito”, brincou. Profético, não?