No sábado, um misterioso “five” apareceu na página oficial do Led Zeppelin no Facebook. Depois veio um quatro, um três e um vídeo com som de multidão em um show. A contagem regressiva está causando burburinho nas redes sociais: o que vem por aí?

De acordo com o jornal britânico The Guardian, o mais provável é que na quinta-feira seja anunciado o lançamento de um CD e DVD ao vivo com o registro da apresentação histórica da banda em dezembro de 2007, na Arena O2, em Londres. O agente de Jimmy Page reforça a teoria. No sábado, ele tuitou: “Está quase. Eu já vi e ouvi. Quase cinco anos para o dia.”

Ou quem sabe teremos o anúncio de uma muito esperada reunião da banda? Aguardemos a quinta-feira.