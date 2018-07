O retorno de Lady Gaga continua a todo vapor. Depois de se tornar trending topic nas redes sociais ao revelar a capa de seu novo álbum, ARTPOP, a cantora divulgou hoje o nome de todas as faixas do disco. Aí vai:

Aura

Venus

G.U.Y.

Sexxx Dreams

Jewels N’ Drugs

MANiCURE

Do What U Want

Artpop

Swine

Donatella

Fashion!

Mary Jane Holland

Dope

Gypsy

Applause

Vários nomes sugestivos, não? A produção do álbum ficou a cargo de nomes como Paul ‘DJ White Shadow’ Blair e Zedd, o que deve garantir a pegada eletrônica para os clubes que já provou funcionar em The Fame e Born This Way. O lançamento mundial está marcado para 11 de novembro.