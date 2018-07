Saudades de Katy Perry? Para a alegria de muitos, a cantora anunciou que seu novo álbum será lançado no dia 22 de outubro. O disco, que tem a difícil tarefa de suceder o campeão de vendas Teenage Dream, já tem nome: Prism.

O que chama a atenção é a forma como o anúncio foi feito. Um caminhão dourado com a mensagem “Katy Perry – Prism – 10-22-13” começou a circular nas ruas de Los Angeles, nos EUA. Milhares de fotos do veículo apareceram nas redes sociais. Por fim, Katy confirmou a informação via Twitter e acrescentou: “Não se preocupe, Los Angeles é apenas a primeira parada no mapa.”

Uma boa sacada de marketing, não?