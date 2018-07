Lembra de James Blunt? O cantor do hit You’re Beautiful, tocado à exaustão nas rádios brasileiras em 2005, disse que está abandonado a música. Em entrevista ao tabloide britânico The Daily Mail, ele afirmou que não tem planos futuros de compor ou fazer shows.

“Quero apenas um tempo para mim. Não tenho nenhum plano de escrever mais músicas”, disse o cantor, que vendeu 11 milhões de cópias de Back To Bedlam (2005) e chegou a ser apontado como uma das maiores revelações da década no pop britânico. Seu disco mais recente, Some Kind Of Trouble (2010), teve um desempenho mais modesto.

Vai fazer falta?