Sabe aqueles boatos de morte que de tempos em tempos infestam a internet? Na noite de domingo, foi a vez do cantor australiano Gotye, dono do hit Somebody That I Used To Know, ser dado como morto no Twitter. O burburinho cresceu quando a rede norte-americana CNN veiculou a seguinte nota no programa iReport: “Foi reportado que Gotye atirou contra sua cabeça com uma arma 9 milímetros. Ele foi dado como morto e a investigação incluiu que o caso foi suicídio.”

Rapidamente, o cantor usou seu perfil no Twitter para desmentir: “Eu não estou morto #Pinkalbumtitles”, brincou. Seu companheiro de banda Tim Shiel também fez piada com a situação: “É triste para mim confirmar a notícia da morte de Gotye – ele sofreu uma parada cardíaca enquanto voava em um unicórnio sobre um arco-íris duplo.”

A CNN não comentou o erro.