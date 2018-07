Gosta de Franz Ferdinand? Então comemore: os roqueiros da Escócia farão um show gratuito em São Paulo no dia 27 de maio, no Parque da Independência. A apresentação será parte do Cultura Inglesa Festival, que no ano passado trouxe Gang Of Four.

Além de Alex Kapranos e companhia, subirá ao palco We Have a Band, The Horrors, Garotas Suecas tocando Rolling Stones e a Banda Uó com covers do The Smiths. Pelo Twitter, Alex já mandou um recado: “Fique atento, Brasil. Nós estamos voltando”. Será a 4ª vinda da banda ao País.

Quem se anima?