Lana Del Rey é a nova confirmação do Festival Planeta Terra deste ano. Além da cantora norte-americana, que virá pela primeira vez ao País, foram anunciados nesta terça-feira os nomes de Clarice Falcão, BNegão e os Seletores e O Terno, todos nacionais.

A esse time juntarão-se Blur, Beck e Palma Violets, outras atrações já confirmadas do festival, que este ano ocorre no Campo de Marte, em São Paulo, no dia 9 de novembro.

Animado? Se você é cliente Ourocard, pode comprar ingressos no dia 22 de julho, próxima segunda-feira, à 0h01, no site da Tickets for Fun. No dia 26 a venda será aberta para o público geral. Os preços vão de R$ 300 (inteira) a R$ 150 (meia), e aumentam conforme o término dos lotes.