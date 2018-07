Multidão de branco e luzes futuristas tingiram Anhembi. Foto: Divulgação

Na noite do último sábado, o Anhembi, em São Paulo, foi novamente tomado por uma multidão de branco. Em sua 4ª edição, o megafestival de música eletrônica Skol Sensation apostou em um experiente time de DJs, mas foi o “atual” Fedde Le Grand quem comandou as 40 mil pessoas que lotavam a pista.

Apesar de o holandês não ser novidade para os brasileiros – ele já havia sido escalado para a primeira edição do evento, em 2009 -, a mistura certeira de hits do pop, house e suas produções próprias provou que funciona. Indo de Music, de Madonna, a seu remix de Paradise, do Coldplay, o DJ que estourou com Put Your Hands Up For Detroit deixou as pick-ups aclamado.

A noite ainda contou com os competentes Armand van Helden – do hit Barbra Streisand, tocado à exaustão nas rádios brasileiras -, Joris Voorn & 2000 and One, além de Mr. White, Dennis Ferrer e Wehbba. Dessa vez, a novidade na cenografia da festa foi o próprio público, que recebeu luvas coloridas e podia dançar próximo aos DJs no palco, em grandes pirâmides. O ponto negativo continua sendo a curta duração. Por volta das 4h de domingo, boa parte das pessoas já havia debandado – muitos para evitar a enorme fila e disputa do táxi.

E se você se pergunta o por quê do traje branco obrigatório, a justificativa do criador do festival, Duncan Stutterheim, é curiosa. Muita gente podia não saber, mas estava vestida em memória do irmão do idealizador do Sensation, que dizia a Stutterheim que queria uma festa em seu velório. A roupa branca, segundo o fundador do projeto, é uma forma de celebrar a vida.