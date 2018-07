Depois de muita espera, a colaboração de Lily Allen com Pink caiu na internet. A divertida canção chama-se True Love e estará no próximo álbum de Pink, The Truth About Love. É o primeiro trabalho de Lily Allen desde que ela anunciou sua aposentadora da música, em 2009. Ficou curioso? Ouça aqui:

The Truth About Love promete: Nate Ruess, vocalista do Fun, também fará uma participação com a faixa Just Give Me A Reason. Um dueto com Enimem, Here Comes The Weekend, já havia vazado no começo da semana. O álbum chega às lojas em 17 de setembro.