Quanto você pagaria por um disco autografado pelos Beatles? Uma cópia do clássico Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band foi leiloado pela bagatela de quase R$ 600 mil nos Estados Unidos. A oferta – vinda de um comprador do Oriente Médio – surpreendeu até o dono da casa de leilões no Texas, que esperava vender o disco de 1967 por R$ 60 mil. A “rara qualidade do autógrafo” dos quatro membros da banda de Liverpool explica a alta procura, informa a revista Rolling Stone.