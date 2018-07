Ao que tudo indica, a moda do “ingresso popular” em tempos de crise está pegando. Depois dos Rolling Stones anunciarem um show com ingressos a R$ 40, chega a vez do Bon Jovi entrar na onda.

Segundo o jornal britânico The Mirror, as entradas mais baratas para o show do grupo no Reino Unido vão custar £12,50, o equivalente a R$ 40. “Estamos no meio de uma recessão, por isso a banda acredita que £12,50 é o ideal”, disse um integrante da produção dos roqueiros.

Os fãs brasileiros também podem comemorar: a banda já adiantou que a turnê Because We Can, que começa no primeiro trimestre do ano que vem, vai passar pelo Brasil. As apresentações serão para promover What About Now, novo disco que será lançado em 2013.

E a dúvida que fica: quanto custarão os ingressos por aqui? Alguém arrisca?