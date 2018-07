Semana agitada no universo David Bowie: The Next Day, primeiro álbum do camaleão do rock em quase dez anos, já pode ser ouvido online (clique aqui). O disco inteiro está disponível em stream no iTunes até 11 de março, data do lançamento oficial no Reino Unido. Um dia depois, o álbum chega ao mercado mundial.

Na segunda-feira, Bowie lançou o segundo single do disco, The Stars (Are Out Tonight), com direito a um videoclipe surreal e participação de Tilda Swinton. “Eles queimam você com seus sorrisos radiantes/Prendem você com seus belos olhos”, diz ele na canção, em uma reflexão madura sobre fama e celebridades.

Ao menos entre a crítica, The Next Day já é um sucesso. O jornal inglês The Independent afirma que o álbum – avaliado com cinco estrelas – pode ser o “maior retorno na história do rock’n’roll”. Já o Telegraph afirmou que o “excelente disco vem emocionalmente carregado.”

Ansiosos?