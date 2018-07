Não aguenta mais ouvir Adele? Você é exceção: parece que as canções da cantora britânica continuam muito amadas. Na Inglaterra, a mãe de uma menina de 7 anos afirma que sua filha acordou do coma depois de ouvir o megahit Rolling In The Deep.

“Subi na cama para fazer um carinho, ela estava ligada às máquinas e não respondia. Então comecei a cantar a música que ela amava e costumávamos cantar juntas”, explicou a mãe de Charlotte Neve, de Lancashire, ao jornal britânico Telegraph. “Charlotte começou a sorrir. Eu não podia acreditar. Foi a primeira vez que ela reagiu”. Agora, a menina está reaprendendo a falar e andar.

Milagres de Adele? Tem mais: a cantora voltou a ser notícia ao emplacar seu 21 no 1º lugar das paradas norte-americanas pela 24ª semana. A marca – que nenhum outro artista chegou perto de alcançar nas últimas duas décadas – coloca o disco ao lado da trilha de Purple Rain (1984), que projetou Prince mundialmente, e do filme Embalos de Sábado à Noite (1978). Thriller (1983), de Michael Jackson, que se cuide.