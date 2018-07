Rihanna anunciou ontem que seu novo single, Diamonds, será lançado na quarta-feira nas rádios dos EUA. Em seguida, estará disponível no iTunes. Mas foi a capa do lançamento que virou mesmo notícia: a cantora está enrolando um cigarro de… diamantes? Quem aí viu uma alusão à maconha? Pois é.

Não é a primeira vez que a cantora causa polêmica com drogas. Em abril, ela postou uma foto em seu Instagram mexendo em um pó branco com um homem durante o festival Coachella, na Califórnia. Pouco depois, em meio a enxurrada de críticas, tuitou: “Sou louca e não pretendo ser outra coisa”. Espirituosa, não?

Ainda sobre Diamonds, a popstar afirmou que seu novo single será “feliz e hippie”. “Me dá uma sentimento bom quando escuto essa canção. A letra é de esperança e positiva”, disse em entrevista à rádio Z100. O trabalho foi produzido pela dupla Stargate, que também assinou os hits Don’t Stop the Music, Only Girl (in the World) e What’s My Name. Rihanna revelou recentemente que sua próxima turnê vai começar em março, nos EUA.