In Utero (1993), terceiro e último álbum de estúdio do Nirvana, está completando 20 anos. Para marcar a data, assim como houve a edição especial de Nevermind (1991) há dois anos, uma versão de luxo do disco será lançada em setembro.

O material extra que virá na novidade ainda não foi revelado, mas, para aguçar os fãs, a página da banda no Facebook divulgou um vídeo inédito e divertido de promoção do disco, gravado à época do lançamento original. Nele, Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl aparecem dando à luz em uma sala de aula com o comediante Bobcat Goldthwait.

Assista aqui:

Deu saudade?