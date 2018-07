Bon Jovi é o mais novo nome confirmado para o próximo Rock In Rio. A banda – que participará pela 1ª vez de uma edição brasileira do evento – vai encerrar a noite de 20 de setembro com seu novo show. A apresentação será parte da turnê mundial Because We Can, que já roda a América do Norte.

De volta ao Rio, o festival começa em 13 de setembro e vai até o dia 21. Entre as atrações já confirmadas estão Beyoncé, Florence And The Machine, Bruce Springsteen, Metallica, Sepultura e Iron Maiden, entre outros. Mais nomes devem ser anunciados em breve.

E você, quem gostaria de ver no Rock In Rio?