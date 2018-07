Depois de um hiato de duas décadas, os Beach Boys divulgaram uma música inédita. Com aquela sonoridade clássica do grupo, That’s Why God Made the Radio é o primeiro single do novo álbum, que deve ser lançado em junho.

A novidade coincide com uma turnê comemorativa de 50 anos que a banda ícone dos anos 1960 faz pelos Estados Unidos. No primeiro show, no Arizona, Brian Wilson e companhia não economizaram e mostraram nada menos que 42 músicas durante duas horas e meia de apresentação. Gostou? Agora é torcer para a turnê passar por aqui.

(Pessoal, estou saindo de férias. As atualizações do Trending Pop continuam em junho. Valeu!)