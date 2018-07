Como você comemoraria seu aniversário de 92 anos? O ator britânico Christopher Lee, conhecido mundialmente por viver nas telonas o mago Saruman de O Senhor dos Aneis e participar de Star Wars e Drácula, escolheu festejar a data lançando um álbum de heavy metal. Inspirado nas aventuras de Dom Quixote, Metal Knight traz quatro canções e três versões alternativas. São elas: I, Don Quijote e The Impossible Dream, The Toreador March (da ópera Carmen) e My Way, imortalizada por Frank Sinatra.

A empreitada no heavy metal, porém, não é novidade para o astro. Metal Knight é seu terceiro disco – o primeiro, Charlemagne: By the Sword and the Cross, foi lançado em 2010 e arrancou elogios da crítica especializada. “Associo heavy metal à fantasia por causa do tremendo poder que a música proporciona”, afirmou Lee.

Abaixo, ele apresenta as faixas do disco e comenta sobre a gravação: