Os fãs de heavy metal podem torcer o nariz para o pop radiofônico de Lady Gaga, mas Alice Cooper, um dos maiores ícones do gênero, se rendeu à canção. No fim de semana, o cantor mostrou em um show nos Estados Unidos uma versão pesada do sucesso – descrito pela popstar como “o hino gay” desta geração – para uma plateia de roqueiros. Veja como ficou:

Ainda sobre Born This Way, a música também voltou à tona na voz de Madonna. Depois da controvérsia envolvendo um suposto plágio de sua Express Yourself, a sempre marqueteira rainha do pop aproveitou para incluir a canção da “rival” em sua nova turnê, seguida por um trecho de uma faixa de seu penúltimo disco em que manda o recado: “Ela não é eu e nunca será.”

Parece que Gaga continua com força, não?