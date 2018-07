Basket Case ganhou uma bela versão de Alanis Morissette. Em sua participação no programa de Jimmy Kimmel, a cantora interpretou o clássico do Green Day e aproveitou para mandar um “I love you, Billie Joe” – no fim de semana, o vocalista foi internado em uma clínica de reabilitação.

Não é a primeira versão de Alanis que chama a atenção. Lembra de My Humps?