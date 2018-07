O ano ainda não acabou, mas já podemos apostar que Adele novamente vai reinar nas paradas anuais dos artistas que mais venderam em 2012, mesmo sem ter lançado um novo disco. Junto com a britânica, o cantor revelação australiano Gotye está dominando as vendas de música digital, graças ao hit Somebody That I Used to Know.

Segundo um relatório da Nielsen SoundScan, 21, de Adele, foi o álbum digital mais vendido nos Estados Unidos neste primeiro semestre, com quase 3,7 milhões de cópias baixadas. Já o single Somebody That I Used to Know foi baixado por 5,5 milhões de internautas.

Vale lembrar que 21 foi o álbum mais vendido nos EUA em 2011, com 5,8 milhões de cópias. Também liderou as paradas na Inglaterra, Brasil, Japão e outras dezenas de países.

Pelo visto, o reinado de Adele está longe do fim.