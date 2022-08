A camisa reserva da seleção brasileira, o chamado segundo uniforme, está fazendo um grande sucesso e promete ser a mais vista entre os torcedores na próxima Copa do Mundo, que começa dia 20 de novembro. Com uma estética bem diferente do visto até hoje nos campos pela seleção, ela tem como tema, assim como a amarelinha, a onça-pintada, animal típico da fauna brasileira e um dos mais bonitos do mundo.

Suas manchas dão vida ao belo “traje”, mas também tornam difícil que se combine um tênis com ela. O que hoje o mundo da moda chama de Brasilcore é, na verdade, apenas o hábito de usar camisas de times, coisa que o brasileiro faz desde que sai da maternidade. Pensando nesta tradição local, separei cinco tênis de vários tipos que combinam com a nova camisa da seleção. Vence o Brasil e vence e a cena sneakerhead.

O primeiro, para sair logo da caixinha de uma óbvia pegada esportiva, é o Vans Cruze Too CC. O modelo, dono de uma silhueta bem clássica, traz a tecnologia ComfyCush de amortecimento, constituída de uma construção co-moldada de espuma e borracha que melhora bastante o conforto para os pés. Nesta colorway branca, azul e amarela, ela fica perfeita para usar com a camisa azul e até a amarela do Brasil.

A segunda sugestão é o novo Nike Jordan Zion 2 Spartan Leather que acabou de chegar no Brasil na cor azul e preta. O Zion 2 já vinha se destacando nas cws Vodoo e Court Purple, e agora desembarca em um tom de couro azul, com umas enervações pretas, que combinam com a parte do calcanhar. O azul do tênis é um pouco mais escuro, assim como o da camisa da seleção, e fazem um match perfeito.

Em uma pegada mais minimalista, para a galera do skate, uma ótima opção é o Adidas Adi2000 branco e azul. É um tênis com uma construção muito bonita, cheia de detalhes, com uso de materiais reciclados, que pode combinar até mesmo com outras camisas da seleção, como a branca de 2019. Como é mais discreto, o Adi2000 funciona bem para os que gostaram da camisa chamativa do Brasil, mas não querem continuar a mesma vibe para o resto da vestimenta.

De volta à seara esportiva, o Under Armour Project Rock 4 é ótimo para quem vai usar a camisa para ver os jogos e depois ir para academia quando a Copa acabar. O modelo, que tem as cores do cabedal muito similares às do Zion 2, tem dois aspectos técnicos interessantes, que são a última porção do cabedal em malha do tipo pelúcia e amortecimento Hovr, que devolve o impulso do pés para a frente.

Fechando a lista, um clássico atemporal que acabou de chegar ao Brasil em uma cor perfeita para a Copa. O Asics Tiger Runner traz muito da tecnologia e estética do Tarther, e com isso oferece um visual totalmente oitentista. Daria para ver os jogos da seleção de 82 e os da de 2022 com ele sem ninguém perceber a viagem no tempo. E, na cw branca, traz o símbolo da marca em verdade e amarelo, que combina com qualquer das camisas da única pentacampeã do mundo.

Vem com box

Se estas opções não forem suficientes e um branquinho básico for a solução, acaba de chegar no Brasil o Puma Slipstream. O sneaker revive o Slipstream de 1987, mas com entressola esculpida, cabedal com sobreposições e uma construção remodelada na parte superior.

O modelo é um dos mais interessantes feitos pela Puma nos últimos tempos e, para ter mais hype, está sendo veiculado com uma campanha em que estão presentes Neymar, LaMelo Ball, Danna Paola e Romeo Beckham. Além do todo branco, ele está disponível em várias cores no site da Puma e nas lojas da Artwalk, Kings, Guadalupe, Your ID, Danki e O’Store por um R$ 599,90.

Só no lace

A interessante collab da Reebok com o Jurassic World chegou ao País com quase todos os modelos disponíveis. Cada silhueta da coleção foi reimaginada por meio da ótica da Universal Pictures, usando o tema dos dinossauros de uma forma bem impactante. Prova disso é o The Answer DMX baseado em um Giganotossauro. O sneaker tem materiais no cabedal que remetem à pele do dinossauro com detalhes vermelhos claros ao redor da parte de cima do tênis e espinhos nos calcanhares. Este custa R$ 1.099.

Os outros modelos da collab são um Classic Leather Ripple, Club C Revenge, LX2200, Nano X2 Adventure e um Zig Kinetica 2.5 que, na minha opinião, é o mais bonito da coleção. O tênis foi inspirado nos Atrociraptors e incorpora as cores dos quatro raptors na parte superior. Fazendo também referência à pele escamosa deles. A impressão puff em 3D finaliza a silhueta dando um aspecto mais reptiliano ao sneaker. O Zig é vendido por R$ 799,99.

