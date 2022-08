Todos nós temos aquele par de tênis preferido. Pode ser um clássico Nike Air Force 1 ou um atemporal Slip-On da Vans. Assim como temos também aquele filme que ocupa um lugar especial na estante do nosso coração. Tipo Forrest Gump, Kill Bill ou Space Jam. Mas o que acontece quando esses dois mundos se misturam? Foi pensando nisso que o Sneakerverso se juntou ao O Cara da Locadora para uma collab cheia de informação, mas com muito estilo.

Quando o universo do cinema e dos tênis colidem, o resultado é história. É a cultura pop se transformando em algo concreto. E desejado. Bastante desejado! Do Onitsuka Tiger Mexico 66 eternizado nos pés ágeis de Bruce Lee ao mundo colorido de Wes Anderson transformado em um exclusivo par de Adidas, reunimos aqui 11 sneakers icônicos da história do cinema.

O primeiro, como não poderia deixar de ser, é o Nike Air Mag do filme “De Volta para o Futuro 2”. Quando o lendário designer da Nike Tinker Hatfield foi chamado em 1989 para criar um tênis futurista para o filme, o mundo não fazia ideia que de estava por vir um dos sneakers mais criativos de todos os tempos. Com uma série de painéis iluminados e cadarços que amarravam sozinhos, o modelo demorou até 2011 para ser lançado de verdade, com uma tecnologia que o fizesse funcionar como no filme. Foram criados apenas 1.500 pares (com a ajuda de Tiffany Beers, agora na Tesla), que foram leiloados, com arrecadação para a Fundação Michael J Fox para a pesquisa da doença de Parkinson.

Criado em 1966 como um tênis de corrida para ser usado nos jogos olímpicos de 1968 no México, o Onitsuka Tiger Mexico 66 definiu de maneira definitiva a base das linhas da Tiger até hoje. O modelo se tornou icônico na cor Yellow/Black no filme “Operação Dragão”, protagonizado por Bruce Lee em 1973. O sneaker ganhou uma releitura em 2002, baseado na prática do tai chi chuan. O que bastou para ele virar a última peça do revisitado visual de Uma Thurman no filme “Kill Bill” (2003) em homenagem a Bruce Lee.

O Nike Vandal de lona preta com detalhes prata usado pelo personagem Kyle Reese em “Exterminador do Futuro” nunca chegou a ser lançado, foi um exemplar único para o filme feito pelo Nike Lab em 1984. Porém, em 2015, para comemorar os 30 anos do filme, o modelo foi relançado quase que da forma original para ir para os pés do personagem novamente, desta vez no filme “O Exterminador do Futuro: Gênesis”. Os poucos pares feito em 2015 são vendidos por cerca de mil dólares até hoje em revendedores.

A Reebok criou o tênis Stomper para o filme “Aliens, o Resgate”, em 1986. Mas o modelo só foi lançado para o público 30 anos depois, em 2016, em uma versão com cano um pouquinho menor que o do filme, mas praticamente idêntico ao protótipo da década de 90. Havia também uma versão mid do sneaker, com o cabedal igual, que teve mais pares produzidos. Após o modelo do filme, mais três cores foram lançadas em anos diferentes para celebrar o Alien Day.

O Vans Slip-On Checkerboard visto em “Picardias Estudantis”, de 1982, fez sucesso no mundo do skate por um motivo bem simples. Era fácil de tirar e colocar. Com a robustez e aderência da sola waffle e a praticidade de só encaixar o pé de volta quando o tênis pulasse fora em manobras radicais, eles foram logo adotados por Stacey Peralta e Tony Alva, integrantes do lendário Z-Boys. A estampa quadriculada se tornou a mais desejada por aparecer em vários filmes sobre skate na época.

No primeiro “Space Jam” de 1996, Michael Jordan usa um Jordan 11 que não tinha sido vendido ainda, com uma combinação de preto e azul. Como não foi lançado ao público, o modelo não teve um nome de cor comercial, então passou a ser chamado apenas de Space Jam, denominação que foi usada pela Nike cinco anos depois, quando ele chegou ao mercado. No “Space Jam 2”, de 2021, Lebron James usa o até então inédito Lebron 19, que foi visto no filme nas cores Tune Squad (laranja, azul e vermelha) e na Space Jam (branca, cinza e azul), que logo chegaram às lojas.

O Nike Cortez usado pelo personagem principal do filme “Forrest Gump – O Contador de Histórias” foi o primeiro tênis de corrida da marca em 1972. Criação do co-fundador da Nike, Bill Bowerman, o modelo completa 50 anos agora em agosto (vai ter uma edição especial só para ele no dia 25 aqui no Sneakerverso) e foi uma escolha muita acertada do filme, já que Gump resolve quase todos os seus problemas correndo. Após ganhar as pistas, o Cortez foi adotado pelas comunidades hispânicas dos EUA e se tornou um símbolo da cultura low rider, por exemplo. O nome oficial da cor do Cortez Gump é White/Varsity Royal/Varsity Red.

O Air Jordan 4 White Cement que aparece no filme “Faça a Coisa Certa”, nos pés de Giancarlo Esposito, se tornou um símbolo da cultura sneakerhead devido ao personagem reclamar que um cara pisou no Jordan branco que ele acabou de comprar. Esse amor pelo tênis mostrado pelo personagem foi elevado à cultura, tanto que a Nike lançou uma edição especial do tênis em 2017 com marcas de arranhões e de desgaste, como se ele já tivesse sido muito usado. O detalhe é que o modelo do filme tem uma customização no cadarço com as cores da Jamaica, que foi usada também de forma oficial na edição da Nike.

O Adidas Rom Zissou é mais um exemplo de tênis criado especialmente para um filme e que fica no imaginário popular até ser alçado às prateleiras. No caso do modelo específico, ele teve apenas 100 unidades fabricadas, com venda no festival We Love Green (e renda revertida para a causa verde). Mas, mesmo assim, demorou, já que o modelo surgiu no filme “A Vida Marinha com Steve Zissou” em 2005 e só foi vendido em 2017. A caixa personalizada e o Zissou escrito do lado são a cereja do bolo na entrega do tênis.

Só no lace

A Nike lança dia 19 o Ambush Air Adjust Force. Lançado originalmente em 1996, o modelo ganha agora a remodelagem da fundadora e diretora criativa da marca Ambush, Yoon Ahn, que aplicou nele conceitos da vida noturna asiática que ela tanto ama. Como é de praxe nas collabs com a Ambush, o sneaker tem couro de altíssima qualidade no cabedal. Há ainda uma tira removível na parte intermediária que faz alusão ao tênis original. As cores são preta e branca e ele estará disponível no site da Nike e nas lojas Guadalupe e Cartel 011.

Creio que nem a Adidas estava esperando um sucesso tão grande do Adimatic x Human Made. O estilo retrô combinado a uma bela cor verde e um lace extra bem diferenciado fizeram o modelo cair nas graças dos sneakerheads, que trataram de sumir com o tênis dos sites. Dos tamanhos 40 ao 43 já é impossível achar o modelo.