O crescimento do uso dos Kobe Proto nas quadras fez as marcas apostarem em tênis de cano baixo para os jogadores que buscam ter mais agilidade, em detrimento da total estabilização do tornozelo. A Under Armour já tinha ditado isso em seu novo flagship, o Curry 9 Flow, feito para os pés do atual MVP das finais e campeão da NBA Stephen Curry – e seus fãs. E usa agora a mesma fórmula, só que para a outra ponta da pirâmide, no Buzzer, seu novo sneaker de basquete 100% nacional, vendido por R$ 450.

O desenvolvimento brasileiro do tênis permitiu mitigar os valores altos do dólar e as taxas de importação, transformando seu preço de R$ 450 em um dos mais competitivos para as quadras dentre as marcas de topo de linha. “O Buzzer é um modelo feito de A a Z no Brasil, o que nos permite também aplicar um valor mais acessível, amplificando a cultura do basquete no País”, afirma o Brand Manager da Under Armour no Brasil, Guilherme Tamashiro.

O Buzzer tem cabedal em tela de fios tramados e proteção de tecido moldado e resistente no calcanhar, para ajudar a estabilizar os pés. Já o amortecimento é do tipo Micro G, da UA, que consiste em uma espuma mais leve e com melhor desempenho de absorção de impactos que uma EVA tradicional. As cores disponíveis são preta, verde, cinza e branca.

Sucesso pesado

Outro modelo recente que usou o Micro G, combinado a outra tecnologia da UA, a HOVR, foi o Embiid One, do astro do Philadelphia 76ers, Joel Embiid. Modelo que eu gostei muito, achei que não ia hypar, mas que esgotou das lojas rapidamente. O segredo do sucesso do sneaker foi ele ter sido desenhado para os 2,13 metros e mais de 100 kg do Embidão.

Por ter sido pensado para um jogador grandalhão, ele foi adotado nas quadras brasileiras pelos seus pares de tamanho. Basta dar um passeio no fim de semana nas quadras do Parque do Ibirapuera para ver alguns pivôs com o Embiid One no pé. Eu me arrependo de não ter pego um. Achei ele muito bonito e com detalhes interessantes, como o mapa do continente africano na sola e os nomes das cidades importante na vida do camaronês Embiid, como Yaounde, Joanesburgo, Montverde, Kansas e, claro, Filadélfia.

Vem com box

Uma nova colorway do UA Curry 9 já está disponível no Brasil. É a vermelha do pack Vila Sésamo chamada de Elmo. Que é o monstro Muppet de mesma cor e um dos mais conhecidos do antigo programa de TV, junto do Garibaldo. O tênis usa o UA Flow, uma sola feita sem borracha que deixa o tênis mais leve e aderente, e custa R$ 1.100.

Só no lace

O Asics GEL-LYTE 3 “Alley Cats”, em parceria com a japonesa Atmos, chega ainda este mês no Brasil. A colorway foi inspirada em gatos de rua.

Foi confirmado para o dia 25 no País o Adidas Hu NMD Cheetah, uma das versões mais ousadas do modelo até agora. Vai custar R$ 1.300.