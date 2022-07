Há tempos os tênis não são mais itens de vestuário que servem para melhorar o conforto na caminhada ou a performance no esporte. Eles são uma expressão de identidade de cada indivíduo e mostram, geralmente, a qual tribo esta pessoa pertence e até mesmo a classe social. No entanto, de uns tempos para cá, os sneakers também passaram a ter um papel mais social, ajudando na conscientização e combate de algumas doenças.

Um dos pioneiros nisso foi a linha do jogador Kevin Durant com a Nike. Desde o KD 4 o modelo ganha uma versão Aunt Pearl, que homenageia a tia do jogador, que morreu de câncer de pulmão em 2000. Além de ser uma das cw mais bonitas da linha de Durant, o sneaker tem sempre como tema o combate ao câncer. Na última edição, o KD 14 trouxe na lingueta o tradicional laço, que é símbolo da luta contra o câncer de mama. E com os dizeres em inglês “Em memória da Tia Pearl, que nos inspirou a continuar na luta pela cura”.

Fotos da versão Aunt Pearl do KD 15 já começam a aparecer na internet, mesmo que sem muitos detalhes ainda. Eu tenho como compromisso de sneakerhead ter todas as versões que puder desta cw, por já ter perdido muitos familiares devido ao câncer e por achar que devo ajudar a causa. Mas os tênis serem sempre lindos ajuda muito também, confesso. Comecei com isso no KD 12 e vou continuar.

Desde 2004 a Nike também lança uma coleção de tênis limitados customizados por pacientes do Hospital Infantil de Doernbecher, que fica perto da sede da marca no Oregon, Estados Unidos. Toda a renda das vendas no varejo dos tênis são doados ao hospital, que já arrecadou mais de 30 milhões de dólares desde o início do projeto. Os modelos deste ano foram projetados por pacientes que vieram do Quênia, o que torna a ação ainda mais especial.

Mas um tema que tem tomado conta das últimas colabs de tênis pelo mundo são os cuidados com a saúde mental, como a depressão, o que parece ser mesmo o mal do século. Só entre junho e julho o Brasil recebeu dois modelos com o tema, o Asics x Afew GT-II Upligting Pack e o Vans HalfCab x No-Comply x Daniel Johnston. O modelo da marca japonesa foi lançado em duas colorways, cinza com branco e marrom com cinza e branco, por R$ 800. As caixas trazem o conceito de “olhar para cima” e há desenhos de um cérebro nos calcanhares e nas palmilhas. 10% do lucro das vendas do tênis será doado ao Deutsche Depressionshilfe, que é a Fundação Alemã de Ajuda à Depressão, fundada em 2008.

Já o tênis da Vans em parceria com a loja de skate de Austin (Texas), No-Comply, e lenda local Daniel Johnston, que morreu em 2019, tem como missão incentivar conversas abertas sobre saúde mental. Parte das vendas do tênis serão doadas à iniciativa ‘Hi, How Are You Project’ e patrocinou uma exposição da obra de Johnston no Museu de Arte Contemporânea de Austin. Embora o artista tenha morrido de ataque cardíaco, ele lutou contra problemas de saúde mental durante grande parte de sua vida adulta. Por isso ele é patrono e inspiração do projeto deste tênis maravilhoso que custa R$ 750.

Outra marca a entrar nessa jordana do bem estar foi a New Balance com a colab District Vision Mental Health Awareness. Além da venda do tênis de performance FuelCell RC Elite v2 nas cores preta e branca, a ação está oferecendo cinco palestras com atletas e personalidades para falar de saúde mental. São eles o rapper/ator GaTa, o skatista profissional Alex Olson, as corredoras olímpicas Emily Sisson e Brenda Martinez, o treinador de corrida Mike Spino e o cofundador da District Vision, Max Vallot.

Vem com box

A Under Armour encerrou com chave de ouro os lançamentos de sua colab com a Vila Sésamo para o Curry 9 Flow no Brasil. A cw Lilly CNY, última da lista, está disponível nas lojas por R$ 1.100 e é inspirada na personagem Lilly da “Sesame Street” e no ano novo chinês.

Como 2022 na tradição chinesa é o Ano do Tigre, nada mais justo que a tigrinha Lilly ganhar sua própria versão do tênis de basquete do MVP das finais da NBA, Stephen Curry. O sneaker, na minha opinião, é a cw mais bonita até agora da nova linha da Under Armour, com um rajado de tigre no cabedal e na lingueta que formam um conjunto animal print suave que dá muito estilo ao tênis. A Lilly é a sexta cor do modelo a ser vendida no Brasil.

Só no lace

Depois de um desejado Club C em 2020, Reebok e a Sneeze Magazine se juntam novamente para para lançar um LT Court com uma pegada skate retrô muito interessante. Disponível em duas cw, “Core Black” e “Viper Green”, o modelo tem cabedal inteiro de camurça e costura branca evidenciada, que dá um aspecto taylor made ao sneaker. O modelo já está disponível no Brasil por R$ 700.

A Puma começou a vender na última quarta (20) no Brasil quatro novas cores do TRC Blaze por R$ 700. O modelo é uma atualização do consagrado Blaze of Glory, traz tecnologia Trinomic e tem um visual retrô bem interessante. A cw da foto é a Dark Slate, mais fechada, mas tem também a Opera Mauve que é bem colorida.

Ao que parece a Adidas baixou os preços dos próximos Yeezy Slide que serão vendido no Brasil. Dia 25 dropam duas cores, Bone e Onyx, por R$ 500, diferentemente dos R$ 600 de antes. A chuva de novos projetos de slides pode ter feito a marca rever seus preços ou pode ser, apenas, um erro do estagiário do site. A conferir.