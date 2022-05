Travis Scott e Nike serão responsáveis pelo lançamento do ano amanhã (27). Após muito atraso e polêmicas, o Air Max 1 feito em colab com o rapper e a marca do swoosh dropa no site da Nike e de algumas lojas especializadas. São duas as colorways do modelo, Cact.Us Brown e Cact.Us Gold, a toda mais clarinha. Ambos têm preço de venda de R$ 1.099,99.

São previstas quase 300 unidades do marron e cerca de 740 do douradinho. Mas, mesmo com esta quantidade considerável de pares, quem quiser levar um para casa precisará contar com a sorte e com o mau funcionamento de bots de compra, que irão dominar o lançamento online.

Dito isso, e levando em consideração a valorização e revenda dos Travis Scott x Nike, é provável que quem queira desfilar com um por aí tenha que desembolsar cerca de R$ 4 mil se não conseguir pegar na estreia. O que será ótimo, já que o último dos Cactus Jack (marca de Travis) com a Nike, o Air Jordan J1 Fragment, que não veio para o Brasil, só é encontrado por mais de 4 mil dólares (R$ 21 mil).

Aliás, fazia tempo que os modelos do rapper não vinham para o Brasil oficialmente. Os três últimos lançamentos (Air Jordan 6 “British Khaki”, Fragment x Air Jordan 1 High e Fragment x Air Jordan 1 Low,) não deram as caras por aqui, o que torna os modelos de amanhã ainda mais importantes.

Outro tema que incendeia o drop é que estes tênis já estavam prontos para ser lançados desde novembro do ano passado e chegariam ao mercado após o festival Astroworld, em Houston, EUA, no dia 5 de novembro.

Uma confusão para o público chegar perto do palco no dia da apresentação de Travis Scott levou ao pisoteamento e morte de 10 pessoas. Cerca de 300 ficaram feridas. Travis parou várias vezes seu show para tentar acalmar a platéia, mas não conseguiu. Muitos dos feridos tiveram que ser reanimados com um medicamento anti-overdose, incluindo um oficial de segurança que a polícia disse que parecia ter uma marca de injeção no pescoço.

O que torna a história ainda mais nebulosa, já que há vários relatos de que pessoas estavam injetando drogas à força em parte da platéia. Com as investigações rolando, Travis e Nike decidiram esperar para lançar o modelo depois, o que certamente foi a decisão correta no momento.

Além dos dois Air Max 1, o drop também terá duas colorways do Air Trainer 1, a Archaeo Brown and Rust Pink (marrom) e Grey Haze and Dusty Sage (a azul acinzentada). O preço deles também é de R$ 1.099,99, mas a procura deve ser menor. Mesmo sendo uma versão Cactus, o Air Trainer 1 não é um modelo badalado. Vai ser difícil pegar? Bastante, mas não impossível. Eu já decidi que vou concentrar meus esforços no Archaeo Brown and Rust Pink, quem sabe eu saio feliz do drop…

Vem com box

A primeira marca a fechar contrato com Travis foi a Reebok, mas a empresa demorou no desenvolvimento de produto e não conseguiu lançar nenhum modelo com o rapper. Após isso, ele fez uma parceria com o designer austríaco radicado em Nova Iorque, Helmut Lang, para criar o Nylon High Top e o Nylon Low Top. Já com a Nike, em 2017, Travis lança o insosso Jordan Trunner LX, que foi só para família que amigos. Que tenho certeza que não ficaram lá muito felizes com o presente. O sucesso no mundo dos sneakers veio mesmo só com o Travis Scott x Nike Air Force 1 Low, no fim de 2017, que, junto do AF1 Off-White Volt, é um dos Air Force mais procurados e valorizados da história.

No lace

A Mizuno vai mostrar hoje no Brasil o último modelo da trilogia “Wave Prophecy Sorayama”, feita em colab com o ilustrador futurista japonês Hajime Sorayama. Vou mostrar tudo sobre o tênis no @dicopr.

Quem não foi sorteado para comprar o Yeezy Fade Carbon no site da Adidas pode achar ainda alguns números em lojas especializadas como a Guadalupe Store ou esperar o drop do App da Artwalk, que acontece agora no fim de maio. A combinação de cores deste tênis tá imperdível.