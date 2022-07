Quando o Yeezy Slide chegou ao mercado em dezembro de 2019, muita gente torceu o nariz. Eu não. Tratei logo de pegar o meu, já que não curto andar descalço e fico em casa de chinelo o tempo todo. Sabendo da qualidade das coisas que a marca de Kanye West faz, eu tinha certeza que o conforto seria absurdo. O que se confirmou. Postei minha aquisição nas redes, na época, e fui alvo de críticas. Feio talvez tenha sido o adjetivo mais leve proferido ao meu amado chinelinho. Mas o Slide foi ganhando o mercado, virando febre, e sendo copiado até por marcas brasileiras e grifes de luxo.

O sucesso do Slide pavimentou um lançamento mais ousado, a Foam Runner, em junho de 2020. O pequeno intervalo entre os dois mostra claramente que os planos já estavam traçados e que a Yeezy já sabia que essa tendência de calçados injetados vinha com tudo. Não gosto e não tenho a Foam, acho que é um Crocs que o cachorro roeu. Mas respeito muito quem gosta e usa coisas originais assim. Para se ter uma ideia do tamanho do movimento do mercado que foi criado, até a Balmain fez o Slide B-IT, um chinelo injetado de R$ 6.200.

As altas vendas e drops esgotados da Yezzy fizeram as marcas acordar para o segmento recém criado e lançar ou desenvolver modelos em profusão. A Crocs, a original, tratou de fazer uma parceria com Salehe Bembury para criar várias cw de suas sandálias Pollex Clogs, que foram um sucesso instantâneo. Já a Nike partiu para as duas mesmas frentes da Yeezy. Criou o Slide MMW com o irreverente Matthew M. Williams, diretor criativo da Givenchy, e um Clog da Jordan, o System.23, que pode ser usado com uma espécie de meia em neoprene ou tecido similar.

New Balance e Saucony também entraram no jogo. Chamado por enquanto apenas de Clog, o modelo da NB é fechado, assim como o Nike MMW, e chega primeiro em cores básicas, igual o Slide da Yeezy. Isso mostra que a marca está jogando com o regulamento debaixo do braço. Já a Saucony fez um projeto mais elaborado em colab com o designer Tommy Bogo. O modelo, de nome The Butterfly, pode ser usado com o conjunto completo, apenas a meia interna ou só a parte injetada.

Aliás, essa parece ser uma nova tendência, já que a Adidas mostrou recentemente a AdiFOM Q, a Louis Vuitton exibiu um conceito com o mesmo estilo e a Converse caba de lançar no Brasil um calçado similar, o A-COLD-WALL. O modelo teve curadoria criativa de Samuel Ross e usa o amortecimento patenteado da marca, o CX, na entressola. Já a espuma injetada Crater vai por todo o calçado.

A cw lançada é a Sponge Crater, que oferece desenho irregular em uma cor cinza chumbo, que parece a superfície lunar. O cabedal é em tricô laranja, recortado em algumas partes para dar respiração aos pés. O modelo está à venda por R$ 900 nos números 34 a 43. E novas cores do modelo estão por vir.

Vem com Box

O sucesso dos slides é tão grande que teve até briga dentro de casa. A Adidas mostrou as Adilettes 22 e Kanye West reclamou com o CEO da Adidas, Kasper Rørsted, que seu modelo da Yezzy tinha sido plagiado. O rapper mostrou comparações entre os calçados e pediu que Rørsted fosse conversar com ele. “Esse sneaker é um Yeezy falso feito pela própria Adidas. Kasper deve vir falar comigo”. A conversa deve ter rolado, porque Ye apagou o post no dia seguinte.

Só no lace

Já está no site da Nike o Air Jordan 7 Citrus, primeiro modelo a chegar a com o novo aumento de preços da linha Jordan. A silhueta custava R$ 1.500 e agora foi para R$ 1.900.

A Fila se juntou ao descolado designer Alexandre Pavão para lançar uma colab com peças limitadas usando cordas de rapel e mosquetões para três coloways do tênis Arcade. As cw branca, preta e azul ficaram bem interessantes e se juntam à uma jaqueta puffer, bucket hat, porta-celular, mochila, shoulder bag e uma mini bag. A silhueta Arcade é bem interessante para colabs, pois tem um desenho bem clean. E nesta versão de Pavão ficou com um conceito algo Off-White que deixou o tênis super maneiro. As vendas começam dia 21 de julho por R$590.