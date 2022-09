Lançamentos de produtos são baseados, via de regra, em pesquisas e tendências de mercado. Não é por acaso, portanto, que marcas diferentes sigam um mesmo rumo de vez em quando e criem produtos que remem para o mesmo lado. Em 2022, essa maré veio na cor roxa. Muitos dos lançamentos do ano receberam a tonalidade como padrão, com materiais e linhas das mais diversificadas.

A Asics é uma que abriu a paleta “purple” para dois de seus modelos mais importantes. Na última semana a marca dropou no Brasil o Gel Lyte III em collab com a Awake NY, grife fundada por Angelo Baque, ex-diretor da Supreme. O modelo veio ao País em três cores, mas a que mais chamou a atenção foi a roxinha na camurça do cabedal, com o logo da Asics transparente e uma gravação em cinza metálico da Awake na lateral. Um belíssimo modelo que está à venda apenas nas lojas Your ID por R$ 699,99.

Antes disso, a Asics já tinha trazido ao Brasil a collab com a revista australiana Sneaker Freaker e com a loja japonesa Atmos. O modelo, também um Gel Lyte III, não é totalmente roxo como o Awake, mas traz a cor com bastante destaque no cabedal. O MVP das finais da NBA, Stephen Curry, também foi campeão da temporada usando um par roxo nos pés. O Under Armour Curry 4 FloTro Vivid Lilac, que rapidamente sumiu das prateleiras gringas.

Dos lados da Nike, duas silhuetas bem diferentes, com roxos bem distintos, fizeram sucesso: Air Jordan 4 Canyon Purple e Jordan Zion 2 Court Purple. O primeiro tem uma camurça bem rústica, com visual quase atoalhado, que deixou o tênis com um aspecto gasto que caiu nas graças no público. Pena que, no Brasil, ele veio apenas nos números femininos. Mas mesmo com o alto preço dos AJ4 de R$ 1.699,99, teve boas vendas.

A ressurreição da linha do jogador Zion Williamson também passou muito pela escolha da cor roxa para o terceiro drop do modelo no País depois do OG branco com várias cores no calcanhar e do Voodoo. Com uma camurça lisa e num tom mais fechado da cor vista no AJ4, o Zion foi para muitas lojas, com promoção, cupom, desconto de aniversário, e esgotou em todas elas.

O Puma LaMelo Ball MB.01 Queen City foi outro roxinho que caiu nas graças dos sneakerheads. Ele veio na esteira da boa estreia do modelo na cor laranja e seguiu ainda mais forte. Evaporou no site da Puma e mesmo em plataformas de revenda é muito difícil encontrar um. Na Droper, por exemplo, tem um 42 por R$ 1.900 e na Farfetch um 44 e um 45 por mais de R$ 4 mil.

Já a Adidas ainda não mostrou sua arma roxa do ano, mas vai. Todos os flagras até agora do Harden Vol.7 foram feitos de uma cw roxa. Depois de errar mais que acertar com a linha, o que se vê no novo modelo da fabricante agrada muito. Parece que desta vez a silhueta de James Harden será uma das mais disputadas do ano. E, ao que tudo indica, o OG será “purple”.

Vem com box

Por falar na marca das três listras, o tão aguardado drop da tripla collab Adidas x Sean Wotherspoon x Hot Wheels chega ao Brasil nesta terça (13). A Adilette azul com a logo da HW tem venda no site e lojas Adidas Originals por R$ 349,99. Já o Superturf Adventure (com cabedal branco com detalhes em amarelo, rosa, roxo, azul e verde claro, e com painéis traseiros com patches destacáveis da Hot Wheels) está disponível nas lojas Artwalk, Chloro Outfit, Maze, Guadalupe, Newskull, YourID e Sunika por R$999,99.

Só no lace

A Converse se juntou à Stussy para criar uma bela versão do Chuck 70. Com cabedal de trama de cânhamo e cor rosa, o modelo tem, no lugar do patch clássico de estrela, um grafismo retrô surfman bordado, que remete aos arquivos da grife californiana. E do outro lado do pé, apenas a costura está para fora do cabedal, com a logo da Converse ficando escondida na parte de dentro. O tênis custa R$ 749,90 em edição limitada.

Dia 16 dropa uma nova cor do Nike x Nocta, collab com a marca do rapper Drake. Chamada de Black and University Gold, ela já está no calendário SNKRS da Nike por R$ 1.499,99. Eu, particularmente, achei ela bem mais interessante que a primeira que veio toda preta.

A Vans confirmou a chegada da collab tripla Vans x Sailor Moon x Lizzie Armanto. A coleção vai pegar em cheio quem gosta de mangás e animes e fazer chorar os Otakus. Em especial o modelo The Lizzie, um dos poucos tênis assinados por mulheres no mundo e que leva o nome da famosa skatista. Ele está sendo vendido por R$ 659,99