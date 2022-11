Para dar um refresh em sua linha de tênis, a Reserva Go, divisão de calçados da marca, se aliou a uma empresa de quase 100 anos. Estas duas informações parecem dissonantes, mas é porque eu duvido que alguém tenha pensado na Halls como uma marca secular. A refrescante balinha criada na década de 1930 no Reino Unido, hoje sob posse da Mondelez, se mantém firme e inovadora durante todo este tempo e agora empresta seu hype ao tênis Spriz 80, com seis cores em edição limitada por R$ 1.199.

O sneaker está disponível a partir desta quinta (10) em tiragem única de 1,5 mil exemplares, com grade que vai do número 35 ao 44. As vendas ocorrem no site da Reserva Go e em algumas lojas físicas. E quem levar um para casa vai ter nas mãos uma colaboração muito bem pensada, com fatos marcantes que remetem à bala por todo o tênis.

A começar pelo olfato. Feito com nanotecnologia na parte de dentro, o forro do tênis libera um cheiro mentolado quando há o atrito do pés com o tecido. De acordo com a marca, mesmo sendo lavado várias vezes o tecido mantém este diferencial. Outro fato interessante é que ele possui o mesmo desenho do papel que envolve cada bala, criando uma identificação imediata com o produto.

Cada uma das seis cores inspiradas nos sabores das balas também têm um toque especial na sola e na ponta do toebox (a frente do sneaker). Está escrito lá os nomes Extra Forte no tênis preto, Menta Prata no cinza, Menta no verde, Mentol no azul, Melancia no rosa e Cereja no vinho. E todos têm a sola translúcida com a logo da Halls estampada, um dos maiores charmes do modelo.

No cabedal, a série especial do Spriz 80 tem camurça e mesh, em combinação monocromática para contrastar com a sola e a parte do calcanhar transparentes. Na lateral há uma inscrição com o nome do tênis, da Halls e o pássaro símbolo da Reserva e, na língua, outro easter egg: um aplique de borracha instalado como se fosse a bala grudada.

“Criamos um produto que irá acompanhar os consumidores a ‘Respirar Fundo’ nas suas tomadas de decisão que mudam o jogo, trazendo a refrescância de Halls e posicionamento de lifestyle e streetwear da Reserva Go”, afirma a diretora de balas e gomas da Mondelez, Anna Carolina Teixeira.

Vem com box

O diretor artístico da Zegna, Alessandro Sartori, se juntou ao designer londrino Daniel Bailey, da Conceptkicks, para uma collab do Triple Stitch. Segundo a marca, o modelo tem uma praticidade progressiva em conjunto com a tradição e o artesanato, criando uma nova linguagem de estilo em torno do conceito de roupas de lazer e de luxo. Um Triple Stitch preto foi pré-lançado exclusivamente pela Kith nos Estados Unidos, França e Japão no último dia 4. Dezembro é a vez da China. Porém, as outras cores estarão disponíveis nas lojas físicas e online da Zegna, inclusive no Brasil, no começo de janeiro de 2023.

Só no lace

A Converse colocou na prateleira a inovação de um clássico, o Run Star Legacy. O modelo foi inspirado nas silhuetas populares do Run Star Hike e do Run Star Motion, com uma entressola do tipo plataforma estruturada pela espuma CX. Há também alguns recortes na sola que dão charme ao modelo, que está a venda por R$ 749,90.

Já está à venda no Brasil o modelo LaMelo MB.02, segunda geração do tênis de assinatura do jogador da NBA. A grande notícia deste par é que ele foi coprojetado por LaMelo com amortecimento Nitro, ou seja, deve ser muito interessante de verdade para jogo. À venda na Puma, NBA Store e Artwalk por R$ 1099,90.