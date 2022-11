Todo fim de semana é a mesma coisa. Pergunto ao meu filho onde ele quer ir e a resposta é: Epic Games da Liberdade trocar carta Pokémon. O hábito, que agora é dele, e um pouco meu, é o de muitas crianças há décadas desde que as cartas da franquia foram lançadas em 1997. O que mostra a força e o carisma estrondoso da marca, que agora se junta à Puma para lançar uma linha de tênis e roupas inspiradas em personagens da primeira geração.

Pikachu, Bulbasaur, Squirtle e Gengar foram os personagens escolhidos, que ganharam, respectivamente, as silhuetas Ride FV e RS-X, Rider FV, Suede e TRC Blaze Court. Quando a coleção foi mostrada, um Slipsstream do Charmander foi o que mais chamou a atenção, mas ele não veio para o Brasil, deixando para o TRC de Gengar o papel de mais concorrido da edição.

Há uma variedade de preços para as mesmas silhuetas por causa dos tamanhos infantis, juvenis e adulto. Já que imagino que apenas crianças grandes vão ler este texto, os Rider FV de Pikachu e Bulbasaur custam R$ 799,90, o RS-X de Pikachu R$ 849,90, o Suede do Squirtle R$ 799,90 e o TRC de Gengar R$ 899,90.

Fora isso, há uma camisa muito legal com a carinha do Pikachu que me ganhou, uma calça azul do Bulbasaur que foi pro carrinho e está esperando o cartão virar e um conjunto de outras peças de moletom e gorros, todos muito estilosos. Para o meu filho eu comprei um RS-X do Pikachu que ele não imagina que vai ganhar, mas que eu já imagino a cara que ele vai fazer.

Isto que é o legal de collabs assim, a nostalgia boa, trazer de volta sentimentos adormecidos, poder ser criança de novo mesmo que por meio de algumas peças de roupa. Que deixemos nossos monstros reais de lado e foquemos apenas nos nossos poket monsters da fantasia, muito mais coloridos e divertidos.

Vem bom box

Pabllo Vittar, ao que parece, está conhecendo melhor o DJ Pe Dro Sam Pai Ô. Mas entre um passeio e outro a diva pop teve tempo de criar uma collab muito interessante com a Adidas do Forum Low. Feito para festejar o aniversário da cantora, o tênis tem referências ao seu signo solar, Escorpião, que aparece na palmilha do sneaker.

O modelo também listras laterais removíveis e coloridas, solado translúcido com efeito de glíter e os logos “Pabllo” e “Vittar” nas línguas e tiras de velcro. Há ainda um furação no formato PV na região dos dedos, junto de um painel cor de rosa brilhante na parte posterior do tênis.