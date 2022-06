A atmosfera oitentista que permeia a série “Stranger Things” é uma de suas melhores características, porque traz nostalgia para os sub-40 e informações de como o mundo era mais simples e colorido para os jovens de hoje. Para a cena sneakerhead, a série oferece uma rica volta ao passado, com os personagens usando tênis clássicos que fizeram parte de juventude da muitos e que até hoje, em algumas marcas, são produzidos em larga escala. A indústria dos sneakers talvez seja a que mais contempla o retrô como método de vendas, e talvez por isso seja tão apaixonante.

Quem nada de braçada na série é a Reebok, que aparece nas tela com os modelos Classic Leather, Royal Techque, Princess e Ex-O-Fit Hi. Se você se pegou pensando quais eram os tênis usados pelos personagens, esta é a lista oficial. Não sei ainda o que os próximos episódios do volume 2, que estreia nesta sexta (01), vão trazer, mas até agora são estes.

O Classic Leather, lançado em 1983, surge nos pés de Joyce logo no primeiro episódio. Já o Royal Techque, apesar de ser de 2011, aparece nos pés do personagem Jason Carver na cena de perseguição a Eddie. Como possui um estilo totalmente retrô, ele não destoa em nada da épóca. Nos pés na pobre Chrissy surge o Princess, este sim, um légitimo design do fim dos anos 80. E para finalizar com chave de ouro, talvez o mais clássico de todos, o Ex-O-Fit Hi. O reeboquinho cano alto, como já ouvi mil vezes, de 1982. Que ganha a importância devida na série por ser coadjuvante de todas as cenas de fuga de Eddie. Vale lembrar que todos são vendidos até hoje.

Quando se fala em retrô, nada faz mais sucesso que o Air Jordan 1, que desde 1985 á praticamente o mesmo tênis. Sua força no passado é tão grande, que mesmo sua versão evoluída, a Zoom Comfort, não hypa tanto quanto a Retro OG. Quer um exemplo disso? No dia 29 de outubro está anunciada a chegada do AJ1 Chicago Reimagined. Depois de ser lançado em 85, relançado em 1994 e depois em 2015, o modelo vai ganhar novamente uma outra vida, desta vez com a parte de cima do couro do tênis craquelada, que eu não gostei muito, mas Chicago é Chicago.

A histeria pelo icônico tênis é tão grande que eu recebo diariamente mensagens no Instagram perguntado se vai ser difícil comprar o tênis. E antes que você me pergunte também: vai muito, vai ser impossível sem bot de compra. Este duelo ainda não foi vencido pelas marcas e pelos consumidores comuns. Para colocar um AJ1 Chicago Reimagined nos pés sem essa via, só um milagre de São Jordão.

A Adidas também surfa nessa onda de resgate do passado para criar coisas novas com sucesso ou apenas reembalá-las com mais tecnologia. É o caso do Forum, modelo da primeira aparição pública de Michael Jordan em quadra em 1984. O modelo tem mil versões vendidas pela Adidas, uma mais bonita que a outra, com destaque para a 84 HI AEC, que chega a vir já manchada simulando um desgaste do tempo.

A marca também teve que provar esta semana, com a exibição do AdiFom Q, que não estava copiando sua própria parceria, a Yeezy e seu Foam Runner, ao esclarecer que seu modelo é uma releitura do Quake 2001. Kanye West ainda não reclamou de plágio como fez com as novas Adilette 22, mas em se tratando do rapper, tudo é possível.

Vem com box

Fechando com o tema “Stranger Things”, a Vans vai lançar versões do Sk-8 Hi, Authentic e Old Skool baseadas na série. Vazaram na rede fotos do Old Skool “Hellfire Club”, que ficou com um visual muito legal do clube de RPG dos personagens do programa de TV. Não há confirmação oficial, mas o modelo será sim vendido no Brasil e a fila vai ser grande.

Só no lace

Chega ao Brasil a primeira colab da Nike com o estilista Simon Porte Jacquemus. O francês ficou conhecido mundialmente quando lançou sua polêmicas mini bolsas e agora oferece à marca do swoosh todo esse minimalismo moderno em várias peças, com destaque para um desenho exclusivo de tênis Humara feminino. Que ficou muito bonito e versátil, um beater para qualquer tipo de roupa. As vendas começam no dia 5 de agosto no site da Nike e fisicamente apenas na Cartel 011.