O Louis Vuitton x Nike Air Force 1 deixado ao mundo como presente de despedida de Virgil Abloh vai ser finalmente lançado em junho por US$ 2.750 (cerca de R$ 14 mil) na versão Low e US$ 3.450 (quase R$ 17 mil) na Mid. Pela força das duas marcas, principalmente da maison de luxo francesa, o lançamento já seria estrondoso, mas ganhou ainda mais os holofotes depois da prematura morte de seu idealizador aos 41 anos.

Virgil Abloh era diretor criativo da Louis Vuitton, fundador da Off-White e foi o responsável por mudar como o mundo enxerga a moda urbana hoje em dia. Ele morreu no dia 28 de novembro do ano passado após lutar por dois anos em silêncio contra o câncer. Apaixonado por sua criações, por seu legado e pela cena sneakerhead, não me surpreende que Virgil tenha nos deixado somente após acabar sua obra prima, que é este Louis Vuitton x Nike Air Force 1.

Fica claro, pela quantidade de eventos de ativação de marketing, que Nike e Louis Vuitton entenderam perfeitamente o peso deste lançamento póstumo. Um exemplo disso foi a inauguração, no último sábado, de uma exposição artística do tênis no Greenpoint Terminal Warehouse no Brooklyn, Estados Unidos. No espaço estão as 47 versões do AF1 da foto acima.

Apenas nove destas 47 colorways serão lançadas para o público em um primeiro momento. Mas apenas para os que já têm algum tipo de relacionamento com a LV. Ricos de primeira viagem não poderão botar as mãos no tênis apenas oferecendo dinheiro em troca. Há alma envolvida também.

Com estes nove, serão 10 os AF1 x LV circulando por aí, já que um primeiro lote de 200 pares com as cores originais da Louis Vuitton foram leiloados para a caridade pela Sotheby’s em 26 de janeiro. O lance inicial era esperado para U$ 15 mil por par, mas todos foram vendidos por mais de US$ 100 mil, sendo o primeiro par oferecido no leilão arrematado por US$ 352.800.

O primeiro dos AF1 x LV ao chegar ao mercado regular, na minha opinião, deve ser o totalmente branco da foto de abertura. Pois é ele que está sendo mostrado em todos os vídeos de lançamento do tênis. Depois deve ser a vez do vermelho abaixo e dos outros coloridos, fechando com um dos mais extravagantes e outro com couro imitando pele animal. Para o Brasil são esperados apenas cinco pares, de cores ainda não definidas, com valor de venda de R$ 18 mil.

De todos, qual você mais gostou? Vamos ter essa conversa no instagram @dicopr. Espero você lá!

Vem com box

Um outro Air Force 1 Mid criado por Virgil Abloh também deve dar as caras no fim de maio ou início de junho, mas sob a tutela da Off-White. O modelo tem versões preta e branca, com detalhes em spike rosa na sola e o tradicional lacre da marca. Ele estava previsto para o dia 23, mas atrasou.

No lace

Chegou ao Brasil a linha de Kawhi “The Claw” Leonard feita pela New Balance. É a primeira vez que a linha de basquete do jogador do Los Angeles Clippers vem para o Brasil. O New Balance X Kawhi Leonard II está disponível nas colorways New Money, Goosebumps e Ocean Blue.