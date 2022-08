Nesta quinta (11) a Droper, uma das maiores plataformas online de compra e venda de sneakers, abre sua primeira loja física em São Paulo. O espaço fica no terceiro andar do Shopping Cidade Jardim, na Zona Sul, e tem 100 m². Foi desenhado pelo renomado Tom Escrimin e, em um primeiro momento, na inauguração, terá uma exposição de 50 Nike Air Force 1 clássicos, com sete deles customizados pela designer Mary Custom.

“A evolução da moda e expansão da comunidade sneakerhead no Brasil, com itens escassos e altamente desejados, gerou uma grande oportunidade de negócio, no qual a Droper se orgulha de ter criado uma estrutura online, e agora física, para suprir e atender os apaixonados por sneakers assim como nós”, afirma o sócio fundador Alberto Roque. O Dj Alok também é um dos sócios do negócio.

A nova loja da Droper é mais uma da série de novos espaços destinados às vendas de tênis exclusivos que vêm se proliferando por São Paulo. No fim do mês passado a Your ID inaugurou uma nova unidade no bairro da Liberdade. Foi a décima segunda da marca, que atua em lojas de rua, shoppings e na Galeria do Rock. Para celebrar a abertura, a Your ID lançou até um tênis especial com a New Balance, o 327 Lámen.

Também desenhada por Tom Escrimin, a loja da Guadalupe no bairro do Paraíso foi a segunda da rede e também já ficou famosa pelas suas filas do lado da banca de jornal quando há algum drop de tênis hypado. Com 10 anos de atuação no mercado, a Guadalupe até então só tinha uma loja, no Bom Retiro. Os vendedores de tecidos característicos do bairro foram o tema, inclusive, do primeiro modelo que a marca fez com a Converse em comemoração a uma década de vida.

Bem em frente à Guadalupe do Bom Retino está a Pineapple, loja especializada em tênis raros e valiosos. Basta dar uma circulada rápida por lá para achar alguns modelos que passam fácil dos 10 mil. No mesmo estilo há a Alfa Sneakers, coladinha na Rua Oscar Freire. Além de tênis que chegam aos R$ 30 mil (há também bons precinhos), a loja tem uma lavanderia especializada em sneakers que dá uma salvada naquele pisante branco que foi pisoteado em um show, por exemplo.

Com um outro estilo de atendimento há a Wanna Shine e a Cop Club. Nelas, a loja não fica aberta ao público geral. Elas são localizadas em salas comerciais em que é preciso agendar um horário ou no mínimo avisar sobre a visita. É um sistema de atendimento ainda mais exclusivo, garantido pelos tênis esgotados no mercado, mas que são vistos em mais de um par por lá.

Vem com box

Este movimento que começa a crescer no Brasil é muito estabelecido nos Estados Unidos e Japão. Em quase todos os estados americanos, por exemplo, há lojas exclusivas de tênis. Elas se juntam às outras lojas com uma rede maior e tênis mais hypados e às lojas de venda geral, o que aqui no Brasil, mal comparando, seriam a Artwalk e a Centauro, respectivamente.

Só no lace

No dia 31 de maio eu disse aqui que a Mizuno tinha voltado ao jogo com o Sorayama. Pois bem, agora a marca confirma isso com a venda no Brasil do Wave Rider 10 Rust em collab com a Footpatrol, que completa 20 anos. O belíssimo modelo, que está sendo muito falando no meio sneakerhead, foi inspirado no processo biológico de desintegração de rochas e minerais e, com isso, ostenta cores bem pouco comuns em tênis, porém, facilmente identificáveis. O cabedal é composto por vários materiais diferentes e a sola é da Michelin. Custa R$ 1.100.