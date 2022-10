A collab da Havaianas com a conceituada marca de streetwear de Los Angeles Market acaba de dar o seu melhor fruto. As empresas lançam no próximo dia 24 a Havaianas Zip Top Market, basicamente um chinelo que vira tênis. O modelo custa R$ 649,99, do 35 ao 46, e estará disponível no site da Havaianas e nas lojas conceito de São Paulo e Rio de Janeiro.

A Zip Top é uma co-criação do fundador e diretor criativo da Market, Mike Cherman, com o designer Daniel Bailey, e traz um zíper por toda a parte lateral do chinelo. É nele que se prende uma espécie de puffer ajustável no calcanhar que transforma o modelo em um tênis. “A Havaianas Zip Top Market tem o design mais disruptivo que já desenhamos para a marca”, afirma o gerente de calçados, industrial e design 3D de Havaianas, Leonardo Boin.

Assim como a primeira collab com a Market (as sandálias com tecnologia termocrômica), este novo modelo surgiu depois da visita de Mike Cherman ao Brasil para conhecer a sede e as fábricas da Havaianas. “Construir um sistema totalmente modular em uma sandália permite que a Havaianas continue nesse caminho de projetar e desenvolver novos cabedais para sua já icônica linha de sandálias, proporcionando aos usuários uma experiência mais dinâmica com o produto e mostrando às pessoas ao redor do mundo que as Havaianas Zip Top Market não são apenas feitas para a praia, mas também para circular nas ruas”, diz Cherman.

Vem com box

Saindo da inovação para a tecnologia, a Under Armour traz para a Brasil a nova coleção de roupas da Rush, sua divisão de alto desempenho, e o tênis Apex 3 por R$ 899,99. O modelo tem amortecimento UA Tribase que maximiza o contato com o solo para dar mais estabilidade e o UA HOVR para segurar os impactos com retorno de energia para facilitar a corrida ou um novo salto.

Apesar de ser desenvolvido para ser bruto em durabilidade e ter dois tipos de amortecimento, o design do tênis ficou bem slim, sem a aparência chunky que alguns tênis de treino acabam tendo. São 11 as cores disponíveis, algumas masculinas e outras femininas, que variam de preto e cinza a branco com laranja e verde limão.

Só no lace

A Asics lançou no Brasil o Gel-Lyte III III OG x Nice Kicks Black Sesame. A collab homenageia o sorvete de gergelim preto, bem característico do Japão, e é mais um modelo da linha Nice Cream das duas marcas, que já havia dado vida a um de cereja. O modelo está disponível nas lojas físicas da Your ID e Guadalupe do 36 ao 43 por R$ 699,99.