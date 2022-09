Os calçados injetados, em especial os slides, são a nova febre do mercado. Várias marcas estão investindo neste segmento depois dele ter hypado nas mãos da Yeezy de Ye. Uma delas é a Havaianas, que traz toda a sua autoridade e fama de criar chinelos conhecidos no mundo todo para também ousar no segmento com a chegada/renovação de quatro modelos.

Os destaques na minha opinião são os modelos Slide Metallic e Stradi. A Metallic (R$ 139,99) chega nas cores rosa, cinza e areia, numa pegada bem feminina e mais glamurosa, para compor looks mais modernos. Já na Stradi a ideia foi inovar, mas ao mesmo tempo manter a tradição da marca, algo visto nas quatro tiras horizontais com a padronagem histórica da empresa. Nesta, são sete os opções de cores, e o preço é de R$ 119,99.

Fora os lançamentos, para saber o que Havaianas pretende com este avanço no mundo do slides, entrevistei a VP Global de Marketing da marca, Maria Fernanda Albuquerque, que disse que conforto e estilo seguirão sendo a base das criações da Havaianas.

SNKV – Várias marcas, inclusive a Havaianas, estão investindo em modelos injetados. Este é o futuro?

MFA – Os modelos injetados tem uma característica que é a cara de Havaianas: leveza e muito conforto. Então, achamos que seria interessante usar essa tecnologia em uma categoria que é super relevante, de forma a mantermos continuamente a marca atual e conectada. Evoluímos nossa linha de slides, trazendo um portfólio com muita cor, conforto e estilo.

SNKV – Tem como manter a identidade de uma marca usando um único material como nos slides?

MFA – Sim, é possível. Além dos detalhes e ícones muito próprios de Havaianas, estamos trazendo muita cor (DNA de Havaianas) para essa categoria que é prioritariamente composta por tons preto e marinho. Além disso, também chegamos em uma solução de muito estilo, no lugar do tradicional modelo mais esportivo, mantendo o DNA da marca presente e marcante.

SNKV – Depois da pandemia, o item conforto ganhou muita força. É nisso que a Havaianas aposta?

MFA – Conforto e estilo sempre foram premissas para qualquer produto Havaianas, não importa se é um calçado aberto, um tênis, uma roupa ou um acessório. Mas, vemos essa tendência ganhando ainda mais força no período pós-pandêmico, o que ajuda bastante as categorias nas quais a Havaianas está inserida. Hoje a empresa passou a ser solução de calçado para muito mais ocasiões: da ida à praia, até ao cinema.

SNKV – Em que momento a composição estilo x preço ganha força no desenvolvimento de um produto?

MFA – Nosso processo de inovação é bastante sólido e com fases muito bem estruturadas. Existe o momento em que a fase é de expansão: abrir possibilidades, explorar composições, estilos, modelos, shapees e materiais. E a fase em que tornamos um produto concreto, endereçando uma clara oportunidade. O fundamental para Havaianas é garantir sua qualidade. E ter preços para os diversos bolsos.

SNKV – Este lançamento dos slides é um teste de mercado ou uma aposta duradoura da Havaianas?

MFA – Havaianas completa 60 anos em 2022 e, para continuarmos como uma marca global e relevante, estamos sempre atentos às tendências e principalmente aos nossos usuários e consumidores. Portanto, acreditamos muito na força desta categoria especialmente em alguns mercados internacionais e também com alguns públicos específicos.

Vem com box

Ainda no mundo dos slides, um dos projetos mais legais dos últimos tempos é o da Asics, chamado de Actibreeze 3D. O modelo tem estrutura na forma de favo de mel feito em impressora 3D, com bordas arredondadas e totalmente respirável. O projeto começou como um descanso para os pés de atletas após as competições, mas com a nova febre dos slides, ganhou força, foi para os sites da Asics na gringa por 80 dólares, e esgotou voando.

Só no lace

Dropa na próxima quarta (28) uma outra cw da Crocs Pollex Clog em collab com Salehe Bemburry. O modelo tem as três impressões digitais de assinatura de Salehe mescladas, com sulcos côncavos que permitem maior tração multidirecional. Esta é a segunda cor do modelo a ser vendida no Brasil, com preço de R$ 469,99.