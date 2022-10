A cultura street, que inclui o hip hop ou o rap, é um dos pilares da cena sneakerhead. Tanto que boa parte dos modelos mais valorizados do mercado são collabs com rappers, como Travis Scott e Kanye West, por exemplo. E mais um modelo entrará para esse seleto grupo em breve no Brasil, o Filax2PAC, releitura do modelo Grant Hill 2 usado por Tupac Shakur que virá em apenas 30 pares em novembro. Eles serão vendidos no site da marca e na Artwalk e na Guadalupe. O preço ainda é um mistério, assim como a motivação do assassinato de Tupac em setembro de 1996.

Mas antes de falar de fim, vamos falar de começo. Grant Hill era um valoroso ala do Detroit Pistons quando assinou com a Fila sua linha de tênis em 1995. No ano seguinte, desenhado por David Raysee, surgia o Grant Hill 2, uma silhueta robusta, mas ao mesmo tempo clean, que logo caiu nas graças da turma do gangsta rap de Compton. Mas, mesmo indo bem em vendas, eras só mais uma linha normal como qualquer outra.

Até que no folheto central do álbum “All Eyez on Me” de 96, Tupac aparece com o Grant Hiil 2 nos pés logo após o lançamento do tênis. Isso foi o suficiente para elevar a silhueta a ícone, ainda mais depois da morte do rapper logo na sequência. O tênis ficou tão gravado na história como o sneaker do Tupac que faz parte até do museu itinerante “Tupac Shakur: Wake Me When I’m Free” patrocinado pelos herdeiros do cantor.

Na edição de agora em homenagem ao rapper, o Grant Hill 2 vem em duas cores, a OG azul e branca, e uma branca com bege que tem o interior com estampa paisley, característica dos lenços do Tupac. E mais o nome do artista na parte de trás e sua assinatura na lateral. Os dois tênis chegam em uma caixa exclusiva também com estampa paisley na parte interna.

O resto da coleção é composto moletons, calças jogger, blusas de gola alta, jerseys e camisetas nas cores branca, azul e em tons terrosos. E acessórios como bucket hats, toucas e bandanas em cores similares aos calçados. “Tupac tinha um estilo próprio e único, distinto do comum que ainda hoje é apropriado por artistas e fãs. Ele era um ativista, músico e artista icônico. Nós trabalhamos em conjunto com os representantes do Tupac em uma curadoria especial dessa coleção que é um verdadeiro reflexo de sua estética e atitude. Ele sempre apoiou a marca e nós estamos honrados em ter uma pequena participação nesse legado que une música e moda”, afirma a VP de marketing da Fila nos Estados Unidos, Tara Narayan.

Vem com box

Por falar em lenda, dia 29 dropa nos Estados Unidos o Street Fighter Shaq Attaq, collab da Reebok com a Capcom, fazendo uma alusão ao jogo Shaq Fu, da EA, lançado em 1994. A Reebok volta aos poucos a reviver os tênis de Shaquille O’Neal, o que parece ser uma decisão muito acertada por causa do carisma eterno do ex-jogador, apesar das silhuetas nunca terem hypado. Eu só espero que este tênis venha pra o Brasil. A junção do Shaq com a Capcom é imperdível.

Só no Lace

A Your ID se juntou com a Nike para cobrir a loja de Pinheiros com uma arte que remete às tradicionais pinturas de rua que são vistas nas periferias do Brasil em época de Copa do Mundo. A obra é do artista Benson e tem como tema a campanha Veste a Garra da nova camisa da seleção brasileira feita pela Nike. O uniforme tem este nome devido à musa inspiradora ser a onça-pintada, animal exclusivo da fauna brasileira. Espero que esta ação ajude a reavivar a mística da amarelinha, que foi muito politizada nos últimos anos e deveria voltar a ser apenas um símbolo do futebol nacional, e não de ideologia X ou Y.