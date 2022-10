Quase todos os bons projetos nascem de uma necessidade. A criação na Urbankicks não foi diferente. O ator e empresário Felipe Titto e seu sócio Mauricio Sepulveda tiveram a ideia de criar a mais nova marca de sneakers do mercado depois de, sneakerheads que são, procurar alguns tipos de tênis e não achar com facilidade. Segundo Titto, existia uma lacuna de coisas que ele e Sepulveda gostavam, mais pro lado do punk rock, do hardcore e do skate old school, que não estava tão disponível. De tanto reclamar um com o outro, eles afinaram as ideias, traçaram planos e, quando viram, a Urbankicks estava pronta.

Mas não pense que a marca é um brinquedo de gente bem sucedida. Os planos para a Urbankicks são bastante ambiciosos, com ideia de business na veia, e planos de expansão muito bem estruturados. A paixão, óbvio, está na balança, mas não é o maior peso. “Somos muito moderados em tudo. A paixão aqui serviu para ter um conhecimento do mercado para entrar com segurança no novo negócio e de forma muito bem estruturada”, afirma Mauricio Sepulveda, que tem uma carreira vencedora como fabricante de capacetes para motociclistas.

Uma das preocupações dos sócios foi a entrega. Ambos afirmam que, mais que os tênis, eles querem vender a experiência do comprador receber um sneaker que foi claramente pensado de uma forma mais exclusiva. O primeiro passo para isso foi, neste primeiro momento, limitar a quantidade de pares por modelo em 100 unidades. No lançamento que aconteceu em 15 de setembro, a marca colocou no mercado quatro versões da silhueta Bizarro e seis da Gonzo, além de cinco estampas de um slide.

O segundo passo foi o ato de abrir a caixa do tênis, ou melhor, até mesmo antes. E aqui vale o depoimento pessoal. Quando eu recebi o meu Bizarro Bolt verde eu fiquei muito bem impressionado. O desenho tattoo vibe da caixa já chamou minha atenção, e seguiu pela inscrição “Less talk, more ride” na parte de dentro da entressola do pé esquerdo, pelo buldoguinho no calcanhar, pelo lace extra verde encerado e pela qualidade da camurça aplicada. Fora isso, o modelo ainda vem com uma tag, como se fosse de informações nutricionais, elegendo as adjetivações do tênis. Cuidados que muitas marcas grandes as vezes não têm em seus produtos e que, sneakerheads como eu, Titto e Sepulveda, sabemos que faz muita diferença.

Mesmo com a boa receptividade do mercado aos produtos, os sócios não pretendem pular etapas do processo de construção da marca. Para eles, a cena sneakerhead não costuma dar segundas chances, então é preciso entender tudo que levou a a este sucesso inicial, sem acelerar a produção com foco em inundar as lojas com o tênis sob o risco de perder a aura de exclusividade que é o foco desde o início do projeto. “É difícil um lançamento ter tanta atenção assim sendo de uma empresa nova. Mas a construção de marca exige cuidado e temos que ir devagar”, diz Titto.

No entanto, ao que parece, a demanda fará os rumos mudarem a velocidade pelo menos um pouco. Sepulveda, que mora nos Estados Unidos, está organizando os pedidos para lançar os tênis da Urbankicks no país no mês que vem. E, de lá, os modelos serão enviados para outros países, como Japão, Itália e França. Porém, com produção sempre no Brasil, que é um dos pilares da marca.

De acordo com os sócios, isso traz uma questão de preço ao produto, que é o custo Brasil, elevado de ponta a ponta. Mas eles apostam na qualidade fabril brasileira de calçados, realmente muito alta, e na questão de imagem, de ser uma marca local com tênis feitos no País. “Nosso desafio é fazer o cliente entender que não produzimos na China, então o custo é mais alto, mas a exclusividade e o DNA brasileiro da criação à produção compensam isso”, resume Sepulveda.

À venda atualmente no e-commerce da Urban Helmets, os Urbankicks devem ganhar casa própria em breve em São Paulo. Já está no roadmap da marca uma loja com conceito de hub criativo, com customização, local para influencers produzirem conteúdo e outras ações que elevem a experiência da entrega do produto. “Vamos estar em breve também nas prateleiras de uma loja muito conhecida na venda de tênis, mas ainda não posso contar”, despista Titto, sem levar em conta que fofoca pela metade mata o fofoqueiro.

Para o futuro, a Urbankicks tem intenções de entrar forte também na parte de vestuário streetwear e testar a potência que terá em outros produtos. “Nada é impeditivo. A Urbankicks tem como essência a possibilidade de ser o que ela quiser, carteira, boné, chinelo, meia ou até uma franquia de shapes de skate. O mercado e a demanda que vão decidir”, finaliza Titto.

Vem com box

Ainda no campo de construção de marca, a Asics lançou nesta semana a campanha “Asics Vai Com Tudo”, que tem como objetivo reforçar o conceito de que os tênis marca, sendo de performance ou lifestyle, pode ser usados em todas as espatas da rotina dos consumidores. As estrelas da campanha são o Gel-Kimera, o Gel-Hypersonic 3 e o Japan S, que englobam os conceitos de que dá para ir com um Asics no pé para qualquer tipo de ocasião.

Só no lace

A Vans trouxe ao Brasil sua aguardada coleção em collab com o anime Sailor Moon. Há uma linha de vestuário completa e silhuetas de tênis como um ComfyCush Slip-On e um Authentic, previstos para todas as idades. Mas o destaque, sem dúvida, é um Sk8-Hi Stacked com laterais de cetim com sobreposições de couro customizadas com o broche e laço de transformação de Sailor Moon. O charme fica por conta da sola translúcida com os símbolos do planeta Sailor Guardian.