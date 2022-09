Uma garagem de luxo para guardar a Ferrari. Um belo porta-joias para guardar o Cartier. Mas e na hora de proteger um tênis exclusivo de mais R$ 30 mil, o que fazer? Para acabar com este dilema dos ricos e famosos, a Farfetch, junto da Stadium Goods e da fabricante alemã de cofres de luxo Döttling, lança um cofre em edição limitada a 15 unidades para preservar sneakers raros e caros que está sendo vendido por 26 mil dólares.

Cada cofre foi feito sob encomenda pela Farfetch e ostenta materiais premium, com direito até a couro de crocodilo e couro bovino com pelagem. Segundo a marca, as ferragens e prateleiras também são feitas com o que há de melhor no mercado, para “proporcionar aos colecionador mais sérios e dedicados a oportunidade de exibir e proteger com orgulho seus investimentos em streetwear mais cobiçados”.

Fora isso, o cofre inclui uma trava por impressão digital para segurança, um alarme sonoro opcional que é ativado quando o cofre é movido de lugar, luz de LED no interior para melhorar a visibilidade e ventilação para estimular o fluxo de ar e diminuir a umidade interna. Um dos objetivos deste último item é tentar postergar ao máximo a hidrólise de alguns tipos de solados usados no tênis.

Para deixar ainda mais exclusivo o que já é exclusivo, cada comprador poderá inserir bordados na tampa interior do cofre com as iniciais de seus nomes ou algo que o valha. Cada cofre tem um certificado de autenticidade e um número de série da collab.

Os novos cofres têm inspiração no case de vidro Trophy Case da Stadium Goods, são produzidos na fábrica alemã da Döttling e têm previsão de envio entre quatro e oito semanas após o pedido. “Os cofres da Döttling são obras-primas feitas à mão e sua parceria com a Stadium Goods é condizente com as obras-primas do design contemporâneo que são feitas para proteger e exibir. Estamos honrados em trazer essa união sob medida do melhor da cultura de rua e trabalho manual europeu exclusivamente para Farfetch”, afirma o diretor global de brand & cukture da marca, Ronojoy Dam.

Vem com box

Para quem acha besteira ter um cofre para guardar tênis, o modelo mais caro do mundo até hoje, um Nike Air Yeezy 1 Protótipo, alcançou o valor de 1,8 milhão de dólares em leilão da Sotheby’s. O tênis foi usado pelo rapper e designer Kayne West (Ye) enquanto cantava a música ‘Stronger’ no palco do Grammy em 2008. E foi o momento em que ele anunciou o projeto da Yeezy para o mundo.

Só no lace

No dia 8 a Adidas vai dropar no País sua nova coleção do modelo Stan Smith em parceria com a Disney. As alusões aos personagens são bastante discretas e focam mais nas cores do que em itens dos personagens. Há versões do gênio do Alladin, Rei Leão, Capitão Gancho, Mogli e Tiana, protagonista da animação “A Princesa e o Sapo”. Mas o que deve chamar mais a atenção, até por causa do lançamento recente do filme, é o do Pinóquio. O preço é de R$ 599,99.

