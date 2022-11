Tudo que envolve a saga Star Wars gera muita comoção entre os fãs, muitos deles com mais de três décadas nas costas. A mais recente novidade é a linha de tênis e roupas da DC Shoes inspirada na obra de George Lucas, da Lucasfilm, pertencente à Disney desde 2012. São cinco as versões de tênis que homenageiam os personagens Darth Vader, Luke Skywalker, Boba Fett, StormTroopers, e a nave rebelde X-wing, que tem como copilotos os robozinhos R2-D2.

A coleção Star Wars x DC Shoes estará disponível dia 18 de novembro na Your ID e no dcshoes.com.br para a Comic Com 2022 nos dias 01, 02 e 03 de dezembro. E dá foco tanto ao lado negro quanto ao lado Jedi da Força, traduzindo os elementos das histórias e os transformando em chaveiros, camisetas, casacos, bonés, chapéus e nos tênis. Todos baseados no filme “Star Wars: A New Hope”, primeiro da trilogia original, quarto na cronologia.

Sobre os sneakers, o mais legal de todos é o Manteca 4 de Luke Skywalker. O modelo tem camurça laranja no cabedal, com sola translúcida e língua cinza com o símbolo da Aliança Rebelde. Outro modelo bem interessante é também um Manteca 4, mas de Boba Fett. Ele tem um padrão camuflado por todo o cabedal, mas com as cores da roupa do personagem que vem ganhando cada vez mais força no universo da franquia. Na parte do calcanhar o tênis recebeu os símbolos presentes na armadura de Fett, o crânio de Mytossauro do planeta Mandalore e o símbolo de Jasper Mereel, mentor dos Fett.

Essencial no cânone de Star Wars, o grande Darth Vader também tem seu próprio tênis, um Versatile. Ele tem nobuc, couro brilhante, costura que simula a parte do tórax da roupa do vilão, um plástico vermelho brilhante no amortecimento fazendo as vezes do sabre de luz sanguíneo de Vader e o símbolo do Império no calcanhar.

Repleto de detalhes, ele se opõe ao minimalismo do Lynx Zero dos StormTroopers. Todo branco, com costuras pretas, ele tem inscrições na língua e nos calcanhares, com o símbolo do Império, e o nome da DC na sola. Ele se junta ao outro modelo com menos detalhes, mas igualmente bonito como todos da coleção: um Kalis Mid da X-wing. O tênis tem um aplique de borracha na gola que parece a estrutura das asas da nave. E mais inscritos na língua e a linha vermelha da pintura lateral da X-wing, assim como o símbolo rebelde no calcanhar.

As roupas também são alinhadas aos tênis e formam uma espécie de look completo, para que o fã de Star Wars possa fazer uma espécie de cosplay streetwear de seu personagem preferido. “Estamos honrados em trabalhar com um gigante cultural icônico como Star Wars. Além de ser uma grande influência para quase todas as pessoas da DC Shoes, nós amamos a história de rebeldes azarados perturbando um poderoso Império, o que espelha a história da marca DC”, conta o head de marketing da marca, Michael Minter.

Vem com box

Por falar em personagens, um grande da história sneakerhead vai dropar nesta semana. O Nike Air Jordan 1 Chicago Lost and Found está previsto para ser lançado no dia 19 por R$ 1.700. Para quem quer pegar um, uma informação: há um direcionamento da Nike, até por conta do aumento do número de casos de Covid 19, para que as lojas não formem fila e privilegiem o lançamento online. Ou seja, se preparem para ir a lugares físicos bastante específicos, porque os drops em peso serão virtuais.