A Crocs começa a vender nesta terça (1) sua mais recente collab com a Pelasures, a polêmica marca de Los Angeles criada em 2015 com inspiração no grunge, metal e punk. O modelo é um Classic Clog (R$ 399) com desenho de pés de esqueleto na parte de cima que brilha no escuro. Para quem não entende a revolução de imagem que a Crocs está passando, fica totalmente dissonante uma marca com foco na ousadia da subcultura como a Pleasures se aliar à Crocs. Mas a realidade é que a marca que não estiver com a Crocs hoje está fora do hype, por incrível que pareça.

Eu explico. Ou segue o fio, como se diz nas redes sociais. No início da pandemia a busca por modelos confortáveis começou a entrar em alta. Após anos de bullying, de ser chamada de calçado de aposentado, a Crocs sabia mais do que ninguém que era a sua hora de brilhar. Fez uma massiva e inteligente aposta digital e em redes sociais cultuando a individualidade e o “usar o que quiser”. O sentimento de “minha casa, minhas regras” devido ao isolamento foi o estopim que faltava para a Crocs começar a chamar atenção e ver todos os os seus lançamentos esgotarem em segundos.

Junto a isso, parcerias de peso com marcas e personalidades influentes do mundo da moda se seguiram. Chegaram ao mercado sem parar collabs com Bad Bunny, Drew com Justin Bieber, Karol G, Balenciaga, Staple, a rede de fast food KFC, Palace, a própria Pleasures e, recentemente, a que mais hypou, com Salehe Bembury, que é vice-presidente de tênis e calçados masculinos da Versace. “É uma das maiores histórias de volta por cima de uma marca”, afirma Jeff Staple, fundador da grife com seu nome.

Para continuar subindo, a Crocs prepara para 2023 dois passos. O lançamento de modelos inéditos e uma ofensiva 2.0 na internet. Para o mundo real, a marca terá a chegada da Mega Crush no dia 25 de janeiro, que é um modelo plataforma, fechado, do tipo Clogs, e um Sandal (sandália) que deve figurar em vários ensaios por aí. Em março é a vez do Echo Clog, modelo que lembra muito o lançado recentemente em collab com Salehe Bembury. É fechado, cheio de recortes, e deve agradar mais os sneakerheads.

Já para o mundo virtual, a Crocs vai entrar forte no metaverso depois de estudar o conceito levemente ano passado dentro do Roblox. Vai criar embaixadores virtuais, participar de shows e lançar modelos em NFT. O objetivo, segundo a empresa, é reforçar o conceito de autenticidade que levou a marca até este momento. “A expressão livre de gostos e personalidades foi a chave da mudança da Crocs para o patamar que ela está hoje. Vamos seguir investindo nisso e inovando no mundo digital, para criar momentos de consumo agradáveis e descolados para os consumidores”, explica o vice-presidente de marketing da America Latina, Yann Le Bozec.

Vem com box

A Pleasures da collab com a Crocs explodiu no mundo da moda quando estampou em uma camisa, em 2016, a nota de suicídio de Kurt Cobain, líder do Nirvana que se matou 1994. Muita gente raiz do grunge gritou e reclamou da falta de sensibilidade da marca. Mas o movimento polêmico despertou o interesse dos consumidores mais jovens, que não tinham nenhuma identificação afetiva com Kobain e queriam apenas chocar. Após isso, a marca soube surfar nas tendências, da alfaiataria à camisas com estampas “sujas”, sem nunca perder o foco criativo. “Em Los Angeles a maioria das pessoas é relaxada e aberta a coisas novas. Esta foi a plataforma perfeita e me deu a mentalidade certa para criar sem interferência externa”, diz o fundador da Pleasures, Alex James.