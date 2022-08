Os colecionadores de tênis do Brasil sempre tiveram que se contentar em ter nos pés colabs com marcas estrangeiras, com referências que não são tão próximas da nossa cultura e que chamavam a atenção mais pelas cores e materiais do que pela identificação. Mas isso está mudando. Pelo menos é isso que provam os dois grandes lançamentos dos últimos meses no Brasil, com direito a fila na porta e muitas fotos de “on feet” no Instagram.

No último sábado (30) a rede Your ID inaugurou uma loja no bairro da Liberdade em São Paulo. Para quem não conhece, o local é o efervescente berço da cultura oriental da cidade. Para celebrar o feito, a marca lançou uma colab de tênis com a New Balance chamada de 327 Lámen, com as cores características do tradicional prato da culinária do oriente. O trabalho feito no tênis ficou impecável, com couro de um lado e camurça no outro, ambos da mesma cor, um outro tipo de camurça mais rústico na frente e no calcanhar, e detalhes em cores que não são muito vistas juntas.

O resultado disso: pessoas que estavam só de passagem viram o burburinho, fizeram perguntas e entraram para comprar. Eu mesmo “vendi” um par assim enquanto estava na porta da loja. A Your ID já tinha usado a New Balance, um 574, em 2018 para fazer o Barista, tênis com tema de café (Barista é o profissional especializado em cafés de alta qualidade). O modelo também é bonito, mas mais clássico, sem a ousadia do Lámen.

O outro exemplo de sucesso foi a colab da Guadalupe com a Asics, que deu vida ao Tropicália. Que, aliás, foi a primeira parceria feita no Brasil com selo global, vendida em mais de 30 lojas pelo mundo. O modelo teve as cores inspiradas na capa do disco “Acabou Chorare” dos Novos Baianos, que completa 50 anos agora em 2022. Foi mais um a ter fila, disputa por pares e dezenas de fotos orgulhosas na redes sociais.

Também usando a silhueta 327 da New Balance, como a YourID, a Pace fez o The Pacer, um tênis que, segundo a marca, é uma homenagem a todos os seus fãs e amigos. O modelo é todo branco e revestido de um couro premium, que deu ao tênis uma sofisticação que ele nunca teve até então. O sneaker, lançado no fim do ano passado, está esgotadíssimo desde a sua chegada, o que prova, mais uma vez, a nova força das parcerias com marcas ou lojas nacionais.

A próxima colab que está no radar é a da publicação SneakersBR com a Adidas. Recentemente um dos sócios da empresa mostrou um teaser do tênis, que será um Adidas Forum Low branco e azul, clássico na veia. Não há muitos detalhes disponíveis na imagem, mas dá para ver um XV para marcar os 15 anos da publicação, o “SneakersBR” na tira de couro que atravessa o tênis e as três listras feitas de tecido toalha.

Conhecida por parcerias com lojas e marcas ao redor do mundo, ainda sinto falta da Nike embarcar nessa aqui no Brasil. Há até um modelo, um Air Force 1 branco da Guadalupe. Mas a colab era mesmo da loja com a cervejaria Goose Island, nada oficial com a swoosh brand. E, mesmo assim, num pique meio “Friends and Family” bem reduzido. Vamos lá Dona Nike, estamos esperando por você também.

Vem com box

A Vans se juntou aos surfistas Alex Knost e Lee-Ann Curren para criar uma coleção sem gênero, reforçando padrões progressistas que vão além do unisex, que já era trabalhado pela marca. A colab tem peças de vestuário e dois tênis. Lee-Ann e Alex tiveram como base para a campanha anúncios de surf dos anos 90, com paletas mais fechadas, vistas em filmes antigos. O sneaker de mais desataque da colação é um Colfax Low feito de couro brilhoso full-grain sustentável. Ele tem ainda sola semitranslúcida e palmilha UltraCush Lite com o nome dos criadores da coleção gravados.

Já o outro modelo, um Circle Vee, tem cabedal de malha composta por 48% de algodão orgânico, 47% de cânhamo e 5% de poliéster. Ele é costurado diretamente no novo tipo de sola EcoWaffle da Vans, que usa borracha natural, e não sintética de derivados de petróleo. O cadarço, por sua vez, foi criado com juta, uma fibra têxtil vegetal.

Só no lace

A Asics lança no Brasil o GEL-Quantum 180 VII, modelo que está em sua sétima geração e tem como grande novidade a entressola Scutoid GEL, feita em um formato 3D. Além disso, há uma camada de Flytefoam, uma mescla de microfibras de celulose e espuma de EVA que aumenta ainda mais o amortecimento e conforto para os pés. O tênis está disponível na loja da Asics Oscar Freire, em São Paulo, e no site da marca por R$ 799.

O rapper Kanye West, ou Ye, não gostou nada do Yeezy Day feito pela Adidas nesta semana. O dono da Yeezy tem entrado em atrito com a marca das três listras seguidamente nos últimos meses, o que sinaliza fortemente que poderemos ver uma ruptura na parceria em breve. Mas como o Ye é bastante impulsivo, para dizer o mínimo, isso tudo pode ser um mero chilique e não dar em nada.