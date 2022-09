Foram quase 10 anos de pesquisa e evolução para a Asics chegar neste ponto. O lançamento do Gel-Lyte III CM 1.95, o modelo com a menor emissão de C02 (gás carbônico) do mundo dos tênis. O nome é justamente uma alusão a essa marca, já que são emitidos apenas 1.95 kg de Co2 por par em sua produção. O menor número visto em um sneaker comercial até hoje.

Para efeito de comparação, a fabricação de um tênis regular consome em média 13 kg de Co2 por par, o que equivale a deixar as luzes acessas de uma casa sem desligar por uma semana. Até o momento, o tênis com menor emissões era o Adidas Adizero x Allbirds com 2.94 kg. Estimativas apontam que a indústria de tênis sozinha seja responsável 700 milhões de toneladas métricas de emissões de gases de efeito estufa a cada ano no planeta. Como diria o poeta, todo amor tem seu preço.

A Asics sabe e todo mundo que está lendo isso sabe que um tênis sozinho não vai salvar o mundo. Mas, segundo a marca, este é um primeiro passo para o objetivo final que é ter zero emissões em toda a linha fabril da marca até 2050. O processo começou com uma parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em 2010 para estabelecer um padrão mais fidedigno de mensuração das emissões.

Para chegar no número do Gel-Lyte III CM 1.95, além de mudanças na manufatura, a Asics também investiu em outros tipos de materiais. A espuma do tênis foi concebida em um processo carbono negativo, que consiste em uma fusão de bio polímeros derivados da cana-de-açúcar. Grande parte do cabedal é feito com poliéster reciclado. A intenção é usar 100% deste material nos cabedais até 2030.”Para alcançar uma mente sã e um corpo são, você precisa de uma terra sã para seguir em frente”, afirmou o CEO da Asics, Yasushito Hirota.

Ainda não há uma data final de lançamento e mais detalhes comerciais do modelo. Mas a Asics confirmou que o Gel-Lyte III CM 1.95 chegará aos mercados globais no terceiro quarto de 2023. E isso, certamente, inclui o Brasil.

Vem com box

A Asics começou a vender na Ásia um GT-II baseado na famosa obre japonesa The Great Wall off Kanagawa do artista Ukiyio-E, que é de 1831. O modelo usa materiais premium, tem um visual de sola e couro envelhecidos e vários detalhes bordados. Ficou uma obra de arte igual a gravura. Chega ao Brasil em breve.

Só no lace

Estreia no Brasil na próxima sexta o Jordan Luka 1, primeiro modelo de linha do jogador Luka Doncic. O modelo chega na cw Signal Blue por R$ 999,99. Ele é o primeiro a ter a tecnologia de amortecimento Fórmula 23 da Nike, segue por toda a sola do tênis. Parece ser muito interessante para jogar, mas merecia um visual mais inspirado.

Mas a grande novidade do mês é o drop da nova coleção do cantor J Balvin com a Jordan. O cantor já tinha arrebentado em sua collab com o marca no passado, que criou um dos AJ1 mais diferentes de todos os tempos. A colaboração chama a atenção para a positividade e cuidado com saúde mental, sobretudo em comunidades de pessoas negras e pardas.

Fazem parte do pack calças, blusas, slide, casacos, meias e o AJ2 (R$ 1.799,99) com direito a LED na logo da Jordan. As roupas, por sua vez, têm serigrafia e grafismos bordados ativados por raios UV para mudar de cor. O drop ocorrerá no Brasil no dia 28 de setembro no SNKRS da Nike e nas lojas físicas da Guadalupe e Artwalk.