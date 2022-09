A saga do Air Jordan 3 Fire Red tem um início. O gigantesco sucesso do Air Jordan 1 exigia uma atitude revolucionária da Nike para seu sucessor. Para tal feito, o AJ2, desenhado por Bruce Kilgore e Peter Moore, foi produzido na Itália e recebeu materiais de evidente maior qualidade que os do AJ1. Tanto que ele se tornou o primeiro Nike e passar dos cem dólares de valor de venda. Mas o sneaker foi além demais. Se aproximou mais do mundo da moda Made in Italy que das quadras de basquete do Brooklyn.

Bruce Kilgore e Peter Moore foram tirados dos projeto – nunca mais desenharam nenhum Jordan. E a Nike precisava, então, de alguém que entendesse que a marca Jordan deveria ser da Nike, mas não parecer ser Nike (daí o swoosh nunca mais ter sido usado do lado dos tênis desde o 1) como o AJ2, manter certa dose de elegância, mas ainda ser visto com um tênis de jogo. É aí que entra em cena Tinker Hatfield, um arquiteto amante do desgig que estava na Nike desde 1981 e que acabara de fazer um trabalho incrível com o Air Max.

Um projeto atropelou o outro, Tinker diz em entrevista que teve crise de ansiedade, dormia pouco, mas apenas um ano depois do Air Max, este gênio trazia ao mundo o Air Jordan 3, para muitos o melhor tênis de todos os tempos. Todo esse preâmbulo serve para nos localizar no tempo e espaço do lançamento que chega às lojas no dia 30: o Air Jordan 3 Fire Red, umas das quatro cores originais do AJ3 primordial (White Cement, Black Cement e True Blue).

Para muitos, e quando eu digo muitos, é muitos mesmo, este é o Grail absoluto. O modelo já havia sido relançado em 2007 e em 2013. Mas, no de 2013, a Nike errou ao colocar o logo da Jumpman no lugar do Nike Air, tirando a aura OG do tênis. Agora ele retorna quase 10 anos depois da forma que sempre deveria ter sido, com cabedal de couro, toe box que simula pele de elefante, entressola da mesma cor dos detalhes do tênis e o Nike Air no calcanhar. O preço é salgado, de R$ 1.899,99, mas mesmo assim a fila promete ser grande.

Vem com box

Alguns AJ3 têm sido lançados no País sem muito sucesso por causa da baixa variação de cores e, mesmo antes do aumento de preços, era possível ver vários deles nas prateleiras. Mas isso diz mais sobre a criatividade recente aplicada no modelo que sobre a silhueta, já que no ano passado sua versão com a grife A Má Maniere foi eleita por vários especialistas o tênis do ano. É hora da Nike arriscar mais com o AJ3 como tem feito com o AJ1 recentemente.

Só no lace

Está confirmado para o fim de setembro o lançamento do Adidas Trae Young 2 nos Estados Unidos. No Brasil o modelo desembarca logo na sequência. Ainda não há muitos detalhes técnicos, mas pelas fotos dá para ver a clara evolução do tênis, que tem cabedal de Knit e abuso de Boost no calcanhar, com um desenho de sola e entressola muito similar ao do Adidas x Pharrell BYW 0 To 60. O que siginifica que a alta dose de conforto ao jogar está garantida.

A Asics lança no País o Novablast 3 por R$ 899,99. O modelo traz a tecnologia FF Blast Plus, que gera mais retorno de energia durante a corrida. A nova entressola também ganhou mais um milímetro de espessura, o que contribui para potencializar este efeito trampolim. Com esta melhoria, o tênis ficou cerca de 22 gramas mais leve do que seu antecessor. Um número importante para quem busca máxima performance na corrida.