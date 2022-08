A cultura street, das ruas, do jogo de basquete na quadra da periferia, do gueto, do baile ou balada tocando hip hip, soul ou R&B… Essa é essência do mundo do tênis. Claro, há outras referências grandes, como o skate, mas o descritivo acima comporta 80% da cultura sneakerhead. É por isso que tenores, a Celine Dion ou a Taylor Swift não são garotos propaganda de tênis, por mais que a Swift use Keds. É preciso analisar o jogo e os “jogadores”. Algo que a Adidas fez e continua fazendo com maestria.

Um bom exemplo disso é a nova campanha do NMD V3 feita pela Anitta. A nossa “Anira” é um fenômeno de popularidade no mundo todo e empresta ao tênis o seu visual descolado, que combina com a proposta do modelo, que mistura os melhores elementos de todos os NMD que vieram antes. Se utilizando ainda de materiais recicláveis na versão Parley.

Mas mais do que campanhas, há diversos modelos nas fileiras da Adidas que usam e abusam do hype vindo da cena musical. A mais famosa é a a parceria com a Yeezy de Kanye West, que agora se chama Ye. Listados como os mais desejados da marca há anos, os modelos da Yeezy, em especial o 350 V2 Zebra, o 700 V1 Wave Runner e o 350 V1 Turtle Dove, são vistos nos pés, sempre, dos sneakerheads mais famosos do mundo.

O novo queridinho da vez na Adidas é o rapper Bad Bunny. Com músicas em série entre as mais ouvidas do mundo, o artista chegou sem alarde na marca, com um Forum Buckle Low Café, que logo esgotou no mundo todo de uma forma que nem a fabricante esperava. Lançado por R$ 600, hoje ele é vendido por mais de R$ 5 mil.

Isso fez a Adidas crescer os olhos e lançar outra silhueta com o rapper, além de outras cores do Forum, como a Pink Easter Egg, com um tema de Páscoa, que combina perfeitamente com nome do cantor. Após isso, veio o Response CL, que bombou na cor amarela, mas deu uma empacada na branca/bege. A guinada deve ser retomada agora com a chegada do Forum Blue Tint, dia 27. O modelo foi anunciado ao mundo em uma postagem da Pabllo Vittar e do consultor criativo do Bad Bunny, Janthony Oliveras. Hype em cima de hype.

Outra diva que entrega sua imagem à Adidas é a Beyoncé, com a sua linha Ivy Park. Composta por mais roupas, que tênis, a linha da diva pop ainda não estourou como era esperado, o que por outro lado é bom para o consumidor, que pode encontrar boas promoções dos ótimos produtos da linha, como o Super Sleek Boot V1.

Vem com box

Não por acaso, quase todas estas linhas vão estar disponíveis no Confirmed, o novo app da Adidas para itens exclusivos que começa a funcionar nesta terça (23). A iniciativa visa separar os produtos hypados dos de linha normal. Combinando itens e campanhas mais elaboradas. O primeiro tênis a ser lançado na plataforma é o Bad Bunny Blue Tint.

Só no lace

Colaborações com um apelo maior que o estético sempre ganham meu coração, ainda mais se ficam lindas, como essa collab da Converse com a marca nova-iorquina Barriers. Que visa ampliar a jornada de resgate da história e da ancestralidade negra e o debate sobre justiça racial. Os modelos usados foram o Chuck 70 e o Pro Leather.

O tema principal da coleção é o jornal abolicionista The North Star, que circulou nos Estados Unidos no século XIX. A união de ideias está expressa até na iconografia das duas marcas, já que ambas usam uma estrela. O Chuck 70, sem dúvida, é o mais bonito, com cabedal de lona de algodão premium e bordados na lateral externa, com as palavras wisdom, courage e vision, que correspondem a sabedoria, coragem e visão, valores presentes no The North Star como fundamentais para a libertação dos negros. O toque final, para mim, da representatividade deste tênis é a concha de búzios no lace. Sensacional!