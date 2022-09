O Adidas Crazy 1 chegou ao Brasil em sua cor OG amarela sem holofote, escondido no app da Adidas (no site ele nem está disponível). Pouca gente perguntou sobre o tênis, ele não esgotou e continua lá, impávido colosso, em todos os números, esperando ir para os pés de poucos sortudos que vão pagar R$ 899 por ele. Enquanto pouca gente ligou para o modelo, eu fiquei a noite inteira atualizando o site, fuçando no app, achei, comprei, gritei de alegria, avisei os amigos… Sou doido por ter feito isso? Certamente, mas esse comportamento diz mais sobre o tênis do que sobre mim, e ele estar ainda disponível no site na Adidas diz mais sobre o mercado brasileiro que sobre o Crazy 1.

Explico as duas afirmações. O jovem Diego Ortiz, no ano de 2001, aos 21 anos, via as imagens do All-Star Game para ver seu segundo maior ídolo no basquete, Kobe Bryant. Além da belíssima jersey do Lakers, o Mamba Negra usava em quadra o tênis Kobe 1, seu primeiro modelo de assinatura com a Adidas. O sneaker, na cor amarela do Lakers, era totalmente diferente de tudo que se via nos pés dos outros jogadores. Moderno, clean, 50 anos à frente de seu tempo, inspirado pelas linhas de outro gênio, desta vez do design, Peter Schreyer, responsável pela criação do Audi TT em 1998.

Ali, naquele momento, se definia minha paixão por tênis extravagantes, coloridos e modernos. Ali também se pavimentava eternamente minha paixão por Kobe Bryant e seu foco no jogo, algo que trago para tudo que faço profissionalmente. Resumindo a história, eu estava esperando este tênis por 21 anos. Agora chamado de Crazy 1 devido ao fim do contrato com o Kobe e seu vínculo com a Nike, o sneaker já tinha sido relançado em 2013, mas em poucos pares e muito difícil de comprar.

A explicação da segunda afirmação vem mais de um lugar de lamento que de alegria. Eu entendo que o Kobe 1 (não vou chamar de Crazy 1) não é um tênis generalista, mas ninguém estar falando deste modelo dá a clara certeza que a cena sneaker do Brasil se resume a hype e a ostentação. Nenhum real gasto deriva de histórias, lendas ou criações originais. Eles são jogados aos milhares apenas em modelos que apareceram nos pés da blogueira x, do cantor y, ou que custam 5x o dobro do valor de retail. Porque aí, automaticamente, quem vê um desses no seu pé, sabe que vc é rico. É como calçar a chave do Porsche que está escondida no bolso.

Vem com box

Além do Kobe 1 amarelo, também está disponível na Adidas uma outra cw interessante, que simula a pele de uma cobra, em referência ao apelido do jogador. Todos os números também estão na grade, mas o preço dele é um pouco mais elevado, de R$ 999.

Só no lace

Dropou nesta sexta (23) o Nike LeBron II Retro QS Maccabi no Brasil. Muita gente me perguntou sobre o preço elevado do tênis de R$ 1.899,99 e ele não tem justificativa, mas tem um explicação. Não é todo dia que se relança no mercado um tênis de linha antigo. O Lebron está indo para o 20 e este é o 2. Fora isso, ele é uma edição especial Player Exclusive que o astro dos Lakers jogou em uma partida de exibição de pré-temporada de 2006 contra o Maccabi Elite de Tel Aviv, israel, quando Lebron ainda era do Cleveland Cavaliers.