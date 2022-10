Portland/EUA – O sextou estava bem encaminhado sem sustos no dia 22 de junho, até que às 12:31 eu recebo um e-mail da Adidas perguntando se queria ir a Portland, sede americana da marca, para testar e conhecer um novo produto, a nova geração de um revolucionário tênis de corrida, o 4DFWD 2. O coração acelerou mais do que eu poderia acompanhar correndo o mais rápido que eu consigo. Minha vontade era gritar TÁ MALUCO, CLARO QUE EU QUERO, mas como sou profissional, respondi polidamente “obrigado pelo convite Dona Adidas, será um prazer acompanhar tão valoroso evento”.

O Adidas 4DFWD 2 começa a ser vendido no Brasil dia 6 por R$1.599,99 na cor carbon/zero Metalic/cloud White (o acesso antecipado para os AdiClub ocorre nesta segunda, dia 3). E vou te contar, é impossível pegar um na mão e não querer levar para casa, ainda mais se você é um corredor. Em sua primeira geração, o 4DFWD era um tênis com boa dose de conforto e com um visual que chamava mais a atenção por ser diferente do que atraente.

Isso mudou completamente de figura agora na nova geração. Para começo de conversa, a nova entressola feita pela empresa Carbon com impressora 3D tem um poder de amortecimento 23% maior que antes. Além disso, a nova treliça 3D projeta e impulsiona o pé para frente, transformando a pressão vertical em força horizontal. No meu teste com o tênis, o 4DFWD agora está bem próximo do Ultraboost, outra tecnologia de amortecimento da Adidas que é o ápice de conforto em um tênis, só que com mais tecnologia para performance.

A Adidas teve a ajuda do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o prestigiado MIT, para melhorar o tênis. Foram combinadas no estudo para o novo modelo mais de 5 milhões de estrutura de treliça levando e consideração 18 anos de dados de corredores ao redor do mundo para identificar o melhor desenho para a nova estrutura 3D do sneaker.

“Quando os humanos correm, nosso movimento para frente é interrompido toda vez que nosso pé toca o chão, levando a um sutil movimento de parada e partida entre as passadas. Isso acontece com todos os corredores. No laboratório do MIT Sports, estamos desenvolvendo tecnologias inovadoras que oferecem uma solução direta para superar esse desafio. E o novo 4DFWD faz exatamente isso”, afirma Annete “Peko” Hosoi, professora de engenharia mecânica do MIT e uma das líderes do projeto.

Também foi usado no modelo uma evolução do Primeknit, chamada de Primeknit+. Basta ver o tênis de perto para ter certeza que ele é mais resistente e que dá mais suporte para os pés no uso, mesmo que extremo. Eu andei muito pelas ruas de Portland com o tênis, viajei com ele de volta para o Brasil nos pés e dei até umas corridas, e a diferença de como ele segura o pé em relação ao primeiro 4D é gritante.

Outro elemento muito importante, o solado, também tem sua grife, É fornecido pela empresa de pneus Continental, com uma borracha e desenho que fornece estabilidade até em terrenos mais acidentados. Não dá para fazer um cross country mais severo, mas dá para correr em trilhas e na chuva em susto. E 50% do cabedal, que vem se tornando prática na Adidas, é feito com material reciclado.

“O objetivo com esta nova geração do tênis era levar os corredores para frente. Por isso desafiamos as leis da ciência usando dados de desempenho exclusivos para fazer os donos do 4DFWD avançar”, analisa a product manager da Adidas, Charlotte Heidmann.

No mundo há o total sete cores do 4DFWD no tamanho masculino e sete no feminino. No Brasil, apenas duas cw estão disponíveis no momento (incluindo a de lançamento das fotos), com números que variam do 37 ao 44.

Vem com box

Outro modelo com a sola diferentona que chega ao Brasil é o Nike Air Max Scorpion na cw Lemon Wash. Ele dropa no próximo dia 5 por R$ 1999,99. O modelo tem cabedal em chenille com Flyknit e as bolsas de ar mais revolucionárias da Nike até agora, com uma combinação do que já vimos no VaporMax e Air Max 720: uma bolha de ar semi-fragmentada que trabalha em conjunto com uma placa moldada para estabilidade e capacidade de resposta. Estou doido para ver este tênis de perto e ver como ele fica no pé.

Só no lace

A Asics está com duas novas collabs no Brasil, com a japonesa Atmos e com a australiana P.E Nation. O da P.E Nation é um belíssimo Gel-1130 com a estética dos corredores dos anos 2000 e se conecta com as origens da marca. Tem o uso de vários materiais diferentes, com design em camadas que homenageia a coleção GEL-1000. “Esta collab se encaixa perfeitamente no ethos da P.E Nation, que é uma marca de roupas esportivas para as ruas. O trabalho em conjunto destaca a sinergia entre a ASICS e a P.E Nation também na abordagem estética. E o resultado final é um pacote 360º que une funcionalidade, forma e sensibilidade”, afirmam as fundadoras da P.E Nation, Pip Edwards e Claire Tregoning. Está à venda no site da Asics e nas lojas Your ID, Guadalupe e Sunika por R$ 699,99.

Já o Gel-Lyte III OG Pyton traz uma estética dos tênis tradicionais da marca nos anos 90, mas com detalhes que fazem referência à cobra píton. O logo da Asics recebeu textura que simula a pele do animal e há um material luminescente na parte frontal que lembra o olhar brilhante de uma cobra. O cabedal, por sua vez, traz couro liso e nobuck. As vendas dele estão concentradas no site da Asics e na Guadalupe por R$ 799,99.