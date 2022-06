Junho é o mês das festas juninas, fogueira e quentão. Mas para a Adidas, ele será o da “festa” da Yeezy. A fabricante tem vários lançamentos da marca do rapper Kanye West programados, dois deles modelos totalmente inéditos, o BSKTBL KNIT ‘Slate Azure’ e o 700 MNVN Laceless ‘Phoaphor’. Fora isso, há a chegada do 700 Hi-RES RED e da Foam Runner ‘Onyx’. É muito raro os modelos da Yeezy droparem assim tão perto um do outro, por isso a corrida deve ser grande, porém não tão intensa, e alguns pares devem sobrar para o consumidor comum, e não só para os colecionadores.

O primeiro a ir para as lojas é a Foam, o modelo que pegou todo o bullying sofrido pelos Crocs e transformou em hype. Já lançada em algumas cores, a Foam agora vem preta, mais discreta. Mas os materiais seguem os mesmos: espuma EVA injetada com vários recortes para gerar conforto e respirabilidade. As vendas começam na próxima quarta (8) por R$ 699.

Dia 10 é a vez do BSKTBL, o mais interessante de todos na minha opinião. Nesta segunda geração, o modelo passa ser feito em malha 3D Knit, não mais com tecido e tela sobrepostos. E segue o mesmo estilo de meia dos 350 V1 e V2 e do 450. O amortecimento em Boost continua. Tanta tecnologia, claro, tem seu preço, que é de R$ 1.599.

Uma das coisas bacanas deste tênis é que ele confirma algo que eu sempre falo. Antes de comprar um sneaker caro e cheio de detalhes, procure fotos ou vídeos dele no pé de alguém, não veja só as imagens trabalhadas dos estúdios, que costumam “lavar” os tênis. O ‘Slate Azure’ é nota cinco nas fotos e ficou um nota nove pé, como na foto de abertura do post.

Os dois próximos modelos de junho ainda não foram confirmados pela Adidas, mas serão lançados dias 13 e 17 de junho, respectivamente. O primeiro é a versão sem laces (cadarços) e com a sola branca do 700 MNVN “fósforo” acima. Confesso que este modelo nunca me chamou muita a atenção, mas nesta configuração ficou muito bacana, com uma aparência mais moderna. O segundo, 700 Hi-RES RED, abaixo, está causando polêmica no Instagram. Fruto da mesma silhueta do lendário ‘Wave Runner’, esse vermelhinho tem ficado nos pólos ame ou odeie, com mais gente odiando que amando. Eu achei que ele parece um fígado. E usaria assim mesmo tranquilamente.

Vem com box

Além de todas estas estreias, a Adidas ainda acabou de lançar no último sábado o 350 V2 CMPCT Slate Carbon por R$ 1.299. E ainda há centenas de Slides, os chinelos da Yeezy, dropando em várias lojas. Aliás, os Slides merecem uma postagem em breve só deles falando da origem dos chinelos chamados de “nuvem”. Todos cópias ou livres homenagens ao modelo da Yeezy.

Só no lace

A Asics lançou no País a coleção Art in Motion, composta por novas colorways do GEL-1130, Novablast e Japan S, criadas por designers do sudeste asiático. É difícil decidir qual ficou mais legal, mas há para todos os gostos e estilos. O Japan S de Irin Ariyatanaporn (R$ 499) é um clássico que não vai ficar velho nunca. Já o Novablast (R$ 999) de Tobyato inspirado no yin e yang e o GEL-1130 (R$ 599) camuflado de Kenji Chai exigem um pouco mais ousadia nos pés para usar.

Ainda na Asia, a Nike traz ao Brasil no dia 8 duas colorways do Air Max 1 em colab com a marca coreana Kasina. As duas cores remetem ao Won-Ang, casal de patos que simboliza o amor na Coreia do Sul. Custarão R$ 1.199.