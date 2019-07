Diferentemente de quando não se tem filhos, viajar depois da chegada das crianças é sempre uma decisão a ser muito bem pensada. Se antes você escolhia o destino e colocava apenas algumas peças de roupa em uma bagagem pequena, depois delas toda uma estratégia precisa ser montada. Há várias malas a serem arrumadas, necessidades e cenários a serem antecipados, escolhas e pesquisas a serem feitas. ‘Como fazer para que as férias realmente sejam sinônimo de descanso e não de estresse?’ – essa é a pergunta de um milhão de dólares que muitos pais e mães se fazem. E quando o número de filhos é maior que três, a maioria dos hotéis não tem infraestrutura para acomodar todos no mesmo quarto, fazendo com que a galera tenha que se separar.

O plano

Como a intenção de parte dessas férias era reunir ‘os meus, os seus, os nossos’, o melhor amigo do caçula e o avô a gente optou por buscar no Airbnb uma casa grande, que comportasse a todos. Convite feito ao grupo, nem todos toparam a viagem (porque ao contrário das crianças, adolescentes geralmente não curtem programas assim tão familiares, tema que com certeza rende um outro texto). E se nos hotéis as louças não precisam ser lavadas, as toalhas são sempre trocadas e as camas arrumadas, uma residência alugada para temporada é como a casa da gente, ou seja, todos têm que colaborar para manter as coisas em ordem. Mas as vantagens também eram várias: dormir até mais tarde sem medo de perder o horário do café da manhã, compartilhar todos os momentos debaixo do mesmo teto, cozinhar junto e trabalhar a memória afetiva e gastronômica da turma toda.

Desde que o mundo é mundo existe a plaquinha “aluga-se para temporada”, então a ideia de se hospedar na casa de alguém durante um período, geralmente nas férias, não é nova. O que mudou foi que se abriu um universo com centenas de milhares de opções com o surgimento dessas plataformas de hospedagem alternativa, o que aumenta a possibilidade de achar aquilo que se quer ou precisa de acordo com o orçamento que se tem. Você decide a cidade para onde quer ir (no nosso caso Arraial do Cabo, litoral do Rio de Janeiro), a data que pretende chegar e que pretende sair do imóvel, aponta se quer só um quarto ou um imóvel inteiro e faz a primeira “filtragem”. Também é possível ir depurando os anúncios acrescentando exigências, que vão desde o número de quartos, camas e banheiros que deseja até outros itens específicos, como máquina de lavar roupa, espaço para uso de laptop, ar condicionado e até berço para os bebês, por exemplo. Há imóveis que deixam claro que os pets também são bem-vindos. Queríamos vista pro mar, pelo menos três quartos, uma cozinha bem equipada e roupas de cama e toalhas inclusas na diária – a gente sabia que o porta-malas do carro estaria cheio e queria otimizar o espaço.

A escolha no meio de tantas opções

A maioria das pessoas que disponibiliza casas e apartamentos nessas plataformas de hospedagem já entendeu que quanto mais forem detalhistas, mais chances de o viajante se interessar pelo espaço oferecido. Por isso os anúncios contam com dezenas de fotos, que mostram desde a vista e a localização privilegiadas do imóvel, quando é o caso, e alguns itens aconchegantes e pessoais que só uma residência pode oferecer (eu me hospedei no início do ano em uma casinha na montanha que tinha vitrola e uma coleção deliciosa de discos de vinil). O ideal é que a gente se pergunte, ‘eu me vejo passando alguns dias nesse lugar?’ Se a resposta for sim, a etapa seguinte é checar como foi a experiência dos hóspedes anteriores – e a plataforma estimula os viajantes a contarem suas histórias. Eu fiquei mais segura quando li vários depoimentos destacando a limpeza do local pelo qual me interessei. Também me deliciei lendo esses pequenos relatos, muitos repletos de registros afetivos como ‘minha família teve dias muito felizes nessa casa’ e até elogios gringos à anfitriã que ‘fue amable y sobre todo atenta en preguntarnos si necesitábamos algo, nos prestó sombrilla y tabla para niños’ e por aí vai.

Escolher um “superhost” – que são donos de imóveis que já foram alugados por pelo menos 100 noites e que obtiveram notas altas na avaliação dos hóspedes – também é uma boa dica. O Airbnb permite que se entre em contato com eles antes de fechar a reserva, e foi o que fiz. Além de checar se o apartamento que escolhi realmente estava disponível, ainda tirei algumas dúvidas sobre o local: perguntei se dava mesmo para ir a pé para a praia, se o chuveiro era bem quente (detesto água fria), se o apartamento fornecia roupas de cama e toalhas para todo o mundo e se havia sanduicheira, cafeteira e espremedor de frutas na cozinha. Depois de receber ‘sim’ como resposta a todas as minhas perguntas – menos a do espremedor – fechei negócio pela plataforma (que só aceita cartão de crédito, mas divide o valor total em até 12 vezes) e arrumei as malas. Inclui meu ‘juicer’ na bagagem, afinal uma das crianças a bordo toma suco de laranja todas as manhãs.

Como funciona

Uma das vantagens para quem tem uma família grande pode ser o preço. A diária do apartamento em frente ao mar que alugamos se mantinha igual para um, dois ou dez hóspedes, o máximo que o imóvel que escolhemos comportava. Há taxas, como a de limpeza e a do Airbnb (que, no somatório, chega a aproximadamente ao valor de mais uma diária), mas mesmo assim, na hora de analisar o custo por pessoa, a escolha era muito mais econômica. A decisão de se responsabilizar por todas as refeições (algo que pode aborrecer quem está a fim de não se preocupar com nada, mas deleitar os que gostam de bancar o masterchef) e de preparar na casa os lanches para serem comidos durante alguns passeios pode deixar o orçamento da viagem mais leve, fazendo com que valha a pena investir em imóveis mais sofisticados, com diárias um pouco mais altas.

O contato com a dona do imóvel foi bem fácil e rápido. Ela me mandou algumas mensagens através do meu perfil no Airbnb (e que chegavam à caixa de e-mail) confirmando minha reserva e pedindo que a gente avisasse o horário previsto de chegada com pelo menos com meia hora de antecedência, para que pudesse nos receber pessoalmente. Cada anfitrião tem liberdade para fazer do seu jeito, é possível ver em alguns anúncios que alguns deixam a chave na portaria, por exemplo, o que pode ser interessante para quem deseja algo mais impessoal. É importante que toda a comunicação seja feita pela plataforma, para evitar aborrecimentos ou riscos. (Eu sempre me mantive atenta a isso desde que minha prima foi vítima de um golpe ao tentar alugar um casa na praia há alguns anos. O imóvel tinha sido negociado por um golpista que insistiu para que o pagamento fosse feito por transferência bancária e não pelas plataformas de hospedagem. Cilada, Bino.)

A nossa anfitriã foi gentil, nos indicou o local para estacionar o carro, apresentou as instalações, mostrou onde havia roupas de cama, mesa e banho, compartilhou a senha do wi-fi e nos ofereceu alguns itens que a gente não tinha lembrado de trazer, como cadeiras de praia, guarda-sol e até prancha de body board para as crianças, tudo sem custo adicional, naquela boa e velha gentileza que muitas vezes esquecemos que existe. Esse primeiro contato com o hóspede é fundamental, já que a liberação do pagamento que se faz pelo imóvel ocorre 24 horas depois do check-in, ou seja, o momento de resolver eventuais questões que pudessem surgir era aquele mesmo. Se tudo desse errado (bate na madeira!), era o momento de procurar o Airbnb, pedindo um novo imóvel ou solicitando o reembolso do pagamento. Mas deu tudo certo.

A semana

O bom de estar em uma casa bem avaliada e que está acostumada a receber se percebe nos detalhes do dia a dia. Quem lembra de levar esponja para lavar louça, detergente, sal, azeite, óleo, panos de prato, toalhas de mesa? E vassouras e pano de chão? Ninguém em sã consciência sai para viajar e coloca esses itens no carro. Mas havia também alguns detalhes extras, como sabonetes novos e embalados nos banheiros, ferro de passar roupa, rolos de papel higiênico suficientes para toda a semana – ter de sair para providenciar esse itens poderia gerar um mau humor danado. Havia também edredons em todos os quartos, ainda bem, já que uma frente fria derrubou as temperaturas para 18 graus – temperatura congelante para o litoral do Rio de Janeiro.

Os pequenos se sentiram à vontade porque estavam em um condomínio residencial com parquinho, salão de jogos e piscina com salva-vidas. Quando voltavam da praia desciam, divertiam-se e até fizeram alguns amigos da mesma idade, que estavam precisando de outras crianças para formar um time de futebol. Era como estar em casa, mas em outro endereço, e por isso sentimos que seria fácil passar as férias todas ali. Uma semana depois arrumamos a malas, a vida real chamava. O check-out também foi presencial e feito pelo marido de nossa anfitriã, que quando viu as crianças lembrou que poderia ter nos oferecido a antena de tevê por assinatura, “por que vocês não pediram?”, perguntou. Agradeci, mas a ideia era que os pequenos se desconectassem o máximo possível, expliquei.

Dias depois da nossa volta, recebo uma mensagem da mãe do melhor amigo do meu filho, que viajou com a gente, perguntando a ‘receita’ do sanduíche que eu tinha feito para as crianças. Ele comentou que a tia Rita fazia um que tinha ‘uma casquinha gostosa’, que nada mais era que um ‘queimadinho’ de quem errou o tempo da sanduicheira. Passei a ‘receita’ e me dei conta que, do meu jeito sem talento, tinha criado uma memória afetiva nessas férias com as crianças. Valeu a pena, então.

